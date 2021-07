Magyarország egyik leghosszabb völgyhídja épül az osztrák határ közelében (videó)

Az illetékes államtitkár vitatható propagandafordulatokkal tért ki annak megválaszolása elől, hogy miért nem bírta az innovációs tárca elektromosautó-támogatási oldala a jelentkezők rohamát.

Szokás szerint úgy tett , mintha nem értené a kérdést Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára, akitől a szocialista Gurmai Zita az elektromosautó-támogatás legutóbbi szerverösszeomlásának okait tudakolta . 2021. június 14-n nyílt meg a részvétel lehetősége az "elektromos gépjármű beszerzésének támogatása lakosság, civil szervezetek, egyesületek és felsőoktatási intézmények részére" nevű pályázaton - emlékeztet az ellenzéki politikus. A forrást az ITM, a lebonyolítást az állami IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. biztosította. Bár az intézkedés nagy segítség több magyar családnak, az informatikai rendszer nem bírta a jelentkezők terhelését és perceken belül összeomlott. Bár örömteli, hogy a keret végül gazdára talált, elfogadhatatlan, hogy így számos magyar család önhibáján kívül elesett a lehetőségtől - írja. Azon kárvallottakat, akik már megrendelt elektromos gépjárművüket részben pályázati forrásból szerezték volna be, az eset anyagi hátrányba sodorta. Gurmai Zita azt tudakolja, miért nem tudtak felkészülni az informatikai rendszer komoly terhelésére, milyen lépéseket kívánnak tenni a hasonló problémák elkerülésére, illetve miként kárpótolják azokat, akiket a rendszerleállás miatt anyagi kár ért. Amiként arról lapunk is beszámolt , a régóta ígért e-autó-támogatás igénylésére kizárólagosan hivatott weboldal a 14-e reggel 8 órai nyitáskor azonnal összeomlott. Így többek sikertelenül pályáztak. A "fennakadásokat" az oldal üzenete is megerősítette. Másnap, minderről szót sem ejtve, az ITM közölte: bár a e-autó-támogatás első körére eredendően egymilliárdot szántak, a fokozott érdeklődésre tekintettel megnyitják az ügyre elkülönített teljes, hárommilliárdos keretet. Ugyanaznap, vagyis 15-én délre ez is elfogyott . Kapcsolódó megkeresésünket az ITM szokás szerint válasz nélkül hagyta, így az sem derült ki, pontosan mekkora "roham" alatt roskadt össze az állami géppark. A minisztérium, illetve elődje, a nemzeti fejlesztési tárca - különböző állami lebonyolítókhoz kötődő - energiatámogatásai során eddig is többször omlott össze a rendszer. Ellenben tavaly éppenséggel állták a szerverek az e-autósok hasonló rohamát. A kormány célja, hogy Magyarország 2050-re klímasemlegessé váljon - kezdi nagyjából az ősrobbanásnál válaszát Schanda Tamás. Sajnálatos, hogy sem ön, sem a baloldal nem támogatta az erről szóló törvényt - teszi hozzá (ezzel egy másik botrányos vitát felidézve). A klímaváltozással szemben nem üres szavak, hanem valódi tettek szükségesek - hangúlyozza. A klíma- és természetvédelmi akciótervben vállalták a közlekedés zöldítésének támogatását és ösztönzését. Eddigi 5,8 milliárddal 1500 elektromos autó beszerzéséhez járultak hozzá. Ezzel együtt már 25 ezer zöld rendszámos jármű közlekedik Magyarországon. (Megjegyzendő: a valójában 30 ezret is meghaladó érték többsége hibrid . Pedig Orbán Viktor még 2017-ben is 53 ezer elektromos autót ígért 2020-ra.) Az állam emellett majdnem 4500 e-kerékpár, valamint 475 e-robogó megvásárlását támogatta - közli. A kérdésben szereplő pályázatot legnagyobb örömükre hatalmas lakossági érdeklődés kísérte. Az első szakaszra tervezett egymilliárdos keret néhány óra alatt kimerült. Az ITM ezért további kétmilliárd forintot tett elérhetővé, így akadálytalanul folytatódott a pályázatok benyújtása. A pályázat keretében több mint 1200 magyar család kaphat támogatást e-gépjárművének megvásárlásához - zárja sorait Schanda Tamás, ily formán ismét a fantáziánkra bízva a szerverösszeomlások okát.