Ellenségessé vált a szövetség Egerben

Szétesett a várost irányító koalíció Heves megye székhelyén. A polgármester szerint az összefogás rendszerében van a hiba, mások szerint benne.

Kisebbségi pozícióból kénytelen irányítani Eger városát Mirkóczki Ádám volt jobbikos polgármester – ez derült ki a járvány miatti rendkívüli jogrend megszűnése után a napokban megtartott első rendes önkormányzati ülésen. Az eddigiektől szokatlanul a fideszes frakció többször is a baloldali képviselőcsoporttal összhangban szavazott, a polgármester "bosszantásaként". A tizennyolc fős testületben kaotikusan alakultak az erőviszonyok. A polgármester három másik képviselővel kisebbségben maradt. A baloldali frakció is négyfősre zsugorodott, ők azonban számíthatnak arra a két képviselőre – a volt LMP-s Komlósi Csabára és a momentumos Keresztes Zoltánra –, akik korábban épp Mirkóczki általuk vitatott vezetői stílusa miatt hagyták ott a frakciót, s jelenleg is folyik tárgyalás arról, hogy újból visszaülnének ide. A Fidesz-KDNP frakció hatfős, a Mi Hazánk és az Egri Városvédő Egyesület pedig egy-egy fővel képviselteti magát. Mirkóczki Ádám szerint korábbi frakciójával az együttműködés nem rajta múlt, hanem azon, hogy neki és az összefogás önkormányzati képviselőinek más-más szerepfelfogásuk volt arról, miként kell irányítani egy várost. – Néha úgy érzem, sokan „beleragadtak” a korábbi ellenzéki szerepükbe, és nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy most nem kritizálni, hanem működtetni kellene a települést. Ráadásul többen egy olyan „kakasdombnak” szerették volna látni Egert, amelyen mindenkinek van egyfajta saját territóriuma, ahol ő hozza meg a döntéseket, én meg csak aláírom a papírt, amit elém tolnak. Vagyis nekem egyfajta reprezentatív szerepet szántak. Én viszont nem az a típusú ember vagyok, akit bábként lehet mozgatni, vízióim, terveim vannak, amiket meg akarok valósítani – mondta. Hozzátette: nem érzi úgy, hogy légüres térbe került volna, miután előbb az Egységben a Városért Egyesület zárta ki őt az elnökségi tagok sorából, majd ő lépett ki magából az egyesületből, és választások után megalakult közös frakcióból is. - Nemcsak lózungok szintjén mondom azt, hogy a párpolitikától mentes városvezetést tartom szem előtt, ezért léptem ki a Jobbikból is. Előnyösebb lett volna, ha a frakció támogat, és a céljaink megvalósítását ezzel az egységgel a hátam mögött tudom képviselni, de a testületi ülés után jól látszik, hogy kisebbségben kell irányítani a várost. Nem vagyok ezzel egyedül az országban, az ellenzéki együttműködés több helyen is látványosan repedezik – tette hozzá. Arra a felvetésre, miszerint lepaktált volna a Fidesszel, csak annyit mondott: a mostani testületi ülésen mindenki érzékelhette, hogy ő milyen viszonyban van a helyi kormánypárti frakcióval, de az más helyzet, hogy országos szinten a város érdekében tárgyalnia kell a kormánypárt döntéshozóival, s ezt meg is teszi. Arról, hogy mi lesz a ciklus letelte után 2024-ben, azt mondta, túl korai lenne a saját jövőképet felvázolni. Az szinte biztos – folytatta –, nem a baloldali pártok jelöltjeként száll ringbe, de ha elindul a megmérettetésen, azt reméli, hogy addigi tettei igazolni fogják őt a város előtt, és ezért Eger közössége újból bizalmat szavaz majd neki . Az MSZP-s Mirkóczki Zita, korábbi alpolgármester – aki csak távoli rokona a várost irányító Mirkóczki Ádámnak – szerint egyértelműen a polgármester személyisége okozta a bajt. - Nagyon jó szónok, kiváló kommunikációs képességei vannak, és harcos ellenzékiként ismertük meg, de a választás után hamar kiderült, hogy képtelen csapatban dolgozni, egyedül szeret mindent irányítani – mondta. A koronavírus okozta helyzet kapóra is jött a polgármesternek, aki ebben az időszakban még inkább a saját irányítása alá vonta a várost. Csakhogy a rendes ügymenet azóta visszaállt, a korábbi frakciója pedig úgy döntött, visszaveszi az irányítást: az előterjesztéseiket ráadásul nemcsak ők, de a fideszesek is megszavazták. - Nem kell itt háttéralkukat sejteni, egyszerűen olyan javaslataink voltak, amelyek a városnak jók, s nem feltétlenül a polgármesternek – mondta Mirkóczki Zita. Létrehoztak például egy munkacsoportot, ami mostantól a fejlesztéseket előkészíti – eddig a polgármester ebből rendre kihagyta az önkormányzati képviselőket, s információk sem jutottak el hozzájuk. - El kell ismerni, hogy egy város vezetése nagy feladat, gyakran hálátlan és fárasztó, ha pedig mindez egy ellenzéki város élén történik, az még embert próbálóbb. A mostani polgármestert sok támadás érte, gyakran igazságtalanul is, és amúgy sem könnyű a kormány által mesterségesen szított indulatok közepette, egyfajta polgárháborús hangulatban helytállni. De azért vannak arra példák, hogy nem kell behódolni a kormánynak és arcot veszteni annak érdekében, hogy a város működjön, lehet kötni értelmes kompromisszumokat – mondta Berecz Mátyás, a egri vármúzeum korábbi vezetője, aki a ciklus elején alpolgármester volt. Szerinte a polgármester az önkormányzat addigi működési rendszerét és a hivatali struktúrát több helyen leépítette, volt ahol szétrombolta. - Mirkóczki Ádám inkább egy rocksztár, semmint csapatban dolgozó polgármester, szereti a reflektorfényt, szereti, ha szeretik, és szereti a népszerűséget is. Képtelen a kompromisszumra, egyszerűen nem is érti, ha másnak az övétől eltérő véleménye van, személyes támadásnak veszi a kritikát, az ellentmondást - mondta. Hozzátette: igaz, hogy a Covid „rásegített” – nemcsak Egerben, hanem más városokban is – az autokrata irányításra hajlamos polgármester azon törekvésére, hogy még inkább saját kézbe vegye a város vezetését, pedig ebben a digitális világban csak akarat kérdése lett volna, hogy a döntések előtt egyeztessen a frakcióval, ám erre ő nem mutatott hajlandóságot. Egerben most minden érintett hosszú bozótharcra készül. Időközi választás kikényszerítése azonban nemcsak a várost irányító ellenzéki összefogásnak, de a helyi Fidesznek sem érdeke: jelenleg nem látni olyan potenciális polgármesterjelöltet, aki biztosan győzni tudna akár egyik, akár másik másik oldalon – derült ki egriekkel beszélgetve. Volt, aki úgy fogalmazott, Mirkóczki Ádámnak meg kell tanulni a gúzsba kötve táncolni, de az is jól látszik, hogy ehhez a füttyszót a magára haragított korábbi szövetségesei fújják majd.