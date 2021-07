Átlépte a 183 milliót a világszerte regisztrált koronavírusos esetek száma

A csaknem hatvan millió lakosú ország alig öt százalékát immunizálták eddig.

Dél-Afrikában rekordot döntött pénteken a koronavírus-járvány újonnan regisztrált fertőzöttjeinek a száma az elmúlt 24 órában több mint 24 ezer esettel.

Dél-Afrika a járvány súlyos harmadik hullámával küzd miközben a csaknem hatvan millió lakosú ország alig öt százalékát immunizálták.

A fertőzöttek magas száma jórészt túlterhelte az egészségügyi ellátórendszert, különösen Johannesburgban, ahol a nagyváros kórházaiban nincs elég hely a Covid-19-páciensek ellátására. Az egészségügyi válságot adminisztrációs nehézségek is súlyosbítják. A dél-afrikai orvosok egyesülete csütörtökön például azzal fenyegetett, hogy bíróság előtt fogja perelni a kormányt, amiért több mint kétszáz kezdő orvos nem tud elhelyezkedni dacára az égető személyzeti hiánynak. Cyril Ramaphosa elnök egy hete újabb korlátozásokat vezetett be a koronavírus jóval fertőzőbb delta variánsa további terjedésének megfékezésére. A többi között felfüggesztették az alkohol árusítását és bezáratták az éttermek belső helyiségeit A járvány kitörése óta Dél-Afrikában több mint kétmillió fertőzöttet azonosítottak, akik közül mintegy hatvan ezren hunytak el a kórban. Eddig mindössze 3,3 millió embert oltottak be az országban.