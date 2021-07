Zarándokok vitték a delta variánst Bosznia-Hercegovinába

Úgy tűnik, nem mindenki osztja azt az ötletet, hogy egyetlen csoporttá, esetleg párttá álljanak össze az európai konzervatívok.

Az új európai jobboldalnak kellett volna megszületnie, ehelyett valószínűleg máris halottá nyilvánították – írja a 16 európai párt által aláírt közös nyilatkozatról az olasz Repubblica , amelyet a hvg.hu szemlézett. A cikk azt boncolgatja, hogy nem mindenki osztja azt az ötletet, hogy egyetlen csoporttá, esetleg párttá álljanak össze az európai konzervatívok: a Konzervatívok és Reformerek (ennek tagja a lengyel PiS), és a Marine Le Pen-, Salvini-, Afd-féle Identitás és Demokrácia. A lap szerint a Konzervatívoknak nem fűlik a foguk ahhoz, hogy egy közös úton egyesüljenek, de az olasz Fratelli d'Italia vezetője, Giorgia Meloni is úgy éli meg a dolgot, mint Matteo Salvini sokadik próbálkozását arra, hogy megállítsa Melonit az európai érvényesülésben. A cikk szerint abból is látszik, hogy valójában a charta nem egy új pártcsoport születésének ágyaz meg, hogy semmi ilyesmire nincs benne utalás. Kizárólag az Európa jövőjéről szóló konferenciáról írnak benne, amely a feltételezések szerint egy föderalista Európa terveit készítené elő. Pedig a lap szerint Salvini, az osztrákok és a finnek nagyon szerették volna ezt elérni, de még Orbán Viktor is távol tartja magát ettől a közeli választások miatt. Emlékeztettek arra, hogy Salvini azért vágyott rá, hogy valamiféle új csoportosulás élére állhasson, mert európai mozgástere jelenleg nulla. A hatalmi játék annyira nyilvánvaló, hogy a Fratelli d'Italia korábban háromszor is elhalasztotta a charta aláírását, és csak úgy voltak hajlandók rá, hogy nincs a szövegben utalás pártcsoportra.