Az idősek védettségének tesztelését kéri a kormánytól az LMP

A miniszterelnök némi migránsozása mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 109 hallgatója tette le a tiszti esküt szombat délelőtt a Budai Várban.

Ha hagyjuk, hogy mások mondják meg, hogyan éljünk, kik élhetnek Magyarország területén, hogyan rendezzük be az életünket, hogyan neveljük a gyermekeinket, elvesztünk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Budapesten. Ez a kijelentés azért is pikáns, mert a kormány épp nemrég fogadta el a pedofíliát a homoszexualitással összemosó törvényt, amely módosítja a köznevelési törvényt is, vagyis megszabja, hogyan neveljük a gyerekeket. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rendészettudományi karának tisztavató ünnepségén kiemelte: a most végzett tisztek feladata, küldetése megvédeni Magyarországot, a magyar családok és a magyar emberek biztonságát.