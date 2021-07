Karácsonyék megadóztatnák az 500 millió forint feletti óriásvagyonokat

Keleti szomszédunknál gyakorlatilag stagnál a járvány, az országban a legenyhébb "zöld" szintű karanténkorlátozások vannak érvényben.

Ukrajnában szombatra mintegy hétszáz új koronavírusos beteget és több mint harminc halálos áldozatot jegyeztek fel, a megelőző napitól alig eltérő számút, így a járvány terjedése továbbra is stagnálást mutat. A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 705 új esettel 2 237 202-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A növekmény mindössze kilenccel több a megelőző napiénál. Az elhunytak száma 36-tal 52 460-ra emelkedett, míg előző nap a halálos áldozatok száma 33 volt. Eddig 2 170 656-an gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban több mint ezren, az aktív betegek száma így tovább csökkent több mint négyszázzal, 14 086-ra. Kórházba 420 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, csaknem ugyanannyi, mint a megelőző napon, amikor számuk 439 volt. A legtöbb új beteget, 185-öt megint az ország legfertőzöttebb területének számító fővárosban, Kijevben jegyezték fel. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint az oltási kampány február 24-i kezdete óta eddig 2 038 239-en kapták meg valamely védőoltás első, 823 923-an a második dózisát is. Pénteken 94 547 embert oltottak be Ukrajnában. Fedor Lapij immunológus, az egészségügyi minisztérium oltási operatív központjának tagja az RBK-Ukrajina hírportál szerint elmondta, hogy a tárca jóváhagyta különböző oltóanyagok kombinálását, de nem mindegyik vakcinát lehet bármelyikkel párosítani. Hozzátette, hogy engedélyezték a Pfizer és a Moderna kombinálását. Továbbá abban az esetben, ha AstraZenecából kapta meg valaki az első dózist, de trombózis vagy más egészségügyi problémák merültek fel, vagy megcsappantak a készletek az országban ebből az oltóanyagból, akkor második dózisként Pfizert kaphat. A Cornavac vakcina kombinálását azonban egyelőre nem engedélyezték semmilyen más oltóanyaggal, mert még nincs elegendő információ ennek hatásáról. Közben a nyugat-ukrajnai Lviv (Lemberg) városvezetése úgy döntött, hogy szigorít a karanténszabályokon, megnöveli a koronavírusos betegek számára fenntartott kórházi ágyak és a védőoltások napi számát a delta variáns terjedésének veszélye miatt. Ukrajnában eddig hivatalosan két betegnél azonosították a különösen veszélyes delta variánst. Jelenleg a központi kormányzat döntése alapján az ország egészében a legenyhébb, "zöld" szintű karanténkorlátozások vannak érvényben. Lvivben a vendéglátóhelyeken, valamint a kulturális és egyéb rendezvényeken készülnek szigorítani, Andrij Szadovij polgármester szavai szerint "észszerű határokon belül", részleteket azonban nem hozott nyilvánosságra.