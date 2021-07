"Szégyen, hogy a nyugdíjasok hitelezik a költségvetést"

Még a nyáron egyszeri, legalább 50 ezer forintos gyorssegélyt követel az átlagos nyugdíjnál kisebb ellátásban részesülő idősek számára a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET). Korábbi, hasonló kérésükre a kabinet nem is reagált.

A szervezet szerint azzal, hogy a vegyes indexálásról az Orbán-kormány áttért az éves nyugdíjemelések kizárólag inflációt követő számítására, csak az utóbbi hat évben több száz milliárd forintot vettek el a nyugdíjasoktól. Ha megmaradt volna a nettó béremelkedések mértékét is beszámító éves emelés, akkor 2016-ban a megvalósult 1,6 százalékkal szemben 4,2 százalékos nyugdíjemelést kellett volna adni, 2017-ben 2,4 helyett hét és fél, 2018-ban 3 helyett 7,1 százalékot, 2019-ben pedig 3,4 helyett 7,4 százalék járt volna. Tavaly is rosszul jártak a nyugdíjasok, hiszen a pénzük csak négy százalékkal nőtt, miközben a bérek a járvány ellenére 9,7 százalékkal emelkedtek. Mindent összevetve egy átlagos nyugdíjjal rendelkező idős ember 360 ezer forinttal kapna többet az idén, ha ismét a vegyes indexálással számolnák az emelést – állítja a szervezet. A NYUSZET szégyennek nevezi, hogy a nyugdíjasok hitelezik meg a költségvetést, a kormány pedig cinikusan és kicsinyesen becsapja az embereket. A vegyes indexálás visszaállítása segítene abban, hogy ne szakadjanak el egymástól még jobban a bérek és a nyugdíjak, hanem elkezdődjön az idősek anyagi felzárkózása, a gazdaság eredményeiből valóban részesüljenek a nyugdíjasok is – olvasható a szövetség közleményében. Az éves emelés számítási módjának megváltoztatásáról azonban az idősszervezetek és az ellenzéki pártok követelései ellenére hallani sem akar a kormány. A választáshoz közeledve ugyanakkor változik az aktivitásuk, s a nyugdíjasok örülnek is minden forintnak. Idén például már év közben módosították a 3 százalékos januári nyugdíjemeléssel számoló költségvetést és a magasabb infláció miatt kaptak még 0,6 százalékot az idősek. Ez az év közbeni nyugdíjemelés az átlagos nyugdíjakat 900 forinttal növelte meg és ha a pénzromlás üteme nem lassul le, hanem augusztusban legalább 4,6 százalékos vagy a fölötti lesz, novemberben újabb visszamenőleg érvényes kiegészítésre is számíthatnak az idősek. A legutóbbi inflációs adat 5 százalék fölötti értéket mutatott, az év egészére 4,1 százalékot számoltak, de ez még sokat változhat, a kormány tovább játszhat a számokkal. Biztos, hogy novemberben lesz nyugdíjprémium is, ami akkor jár az időseknek, ha a GDP növekedése több mint 3,5 százalék. A költségvetés módosítása 2021-re 4,3 százalékos növekedéssel számol, vagyis a prémiumot is ki kell fizetnie az államnak. Ez maximum 16 ezer forintos pluszpénz lehet, hiszen a novemberi nyugdíj negyedét, de legfeljebb 20 ezer forintot kell megszorozni a 3,5 százalék fölötti GDP emelkedési mértékkel, vagyis a dolgok mostani állása szerint 0,8 százalékkal. Aztán jön a januári szokásos emelés és a februári nyugdíjjal együtt már a januári pénzük felét is megkapják pluszban a 13. havi nyugdíj visszaépítéseként.