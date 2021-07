Négyen haltak meg a hétvégén koronavírusban, 65 új fertőzöttet regisztráltak

Hosszabb lesz a kéktúra, hogy kikerülhesse a korábban több kormányközeli tulajdonossal rendelkező birtokot.

– A kérdésükből tudtam meg, hogy megváltozott az Országos Kéktúra útvonala, semmi közöm ehhez, korábban sem foglalkoztam vele. Aki ennek az ellenkezőjét állítja, nem mond igazat – válaszolta lapunknak Oszkó Péter. A Bajnai-kormány volt pénzügyminiszerét annak kapcsán kerestük meg, hogy június közepén megjelent a turistaút honlapján egy figyelmeztetés, miszerint „az optimálisabb túrázás érdekében módosítottuk az Országos Kéktúra útvonalát a Vaskapu-árok északi vége és Balatonhenye központja között”. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő felvetette: vajon a miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel, vagy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója, Guller Zoltán, esetleg a korábbi miniszter, jelenleg nagyvállalkozó Oszkó Péter kérte az ország egyik legrégibb túraútvonalának módosítását? Ez ugyanis mostantól elkerüli azt az épületegyüttest, amiről lapunkban is többször írtunk már, de leggyakrabban az Átlátszó foglakozott vele, többek között drónfelvételeket is készített a hatvanpusztai Orbán-birtokhoz hasonlóan nagy volumenű fejlesztésekről.

A korábbi útvonal Nagyvázsonytól Nemesleányfalu érintésével ereszkedett Balatonhenye felé az Öreg-erdőn át, és északkelet felől, a Magyal-tető keleti oldalánál érte el a falut. Június közepéig az Akácfa, a Kossuth, majd a Petőfi utcán vezetett a kéktúra. Utóbbiból fordult délnek, hogy cirka két kilométer után ismét nyugatnak kanyarodjon a Vaskapu, majd Szentbékkálla felé. Az új útvonal viszont végigmegy a Kossuth utcán, vissza északnyugatnak, egészen a Magyal-tető nyugati oldaláig, ott fordul élesen előbb délnyugatnak, majd délnek, le a Vaskapuig. Ezt a térkép alapján legalább egy kilométerrel hosszabb úton lehet elérni, viszont a kéktúra így elkerüli a Petőfi utcában található birtokot. A jelenleg nagyjából 20 ezer négyzetméternyi telek cirka fele Guller Zoltáné volt, akiről közismert, hogy remek viszonyt ápol a miniszterelnök lányával, Orbán Ráhellel. Az MTÜ vezérigazgatójától a birtok aztán a Fekete-hegy Vagyonkezelő Kft.-hez, majd a céggel együtt a Közép-Európai V. Magántőkealapba került, amelynek vezetője – ahogyan korábban az Átlátszó megírta – Szécsényi Bálint, Tiborcz István – Orbán Viktor vejének – barátja. Márciusban, Oszkó Péter közleményéből derült ki, hogy az alap befektetője a tulajdonában álló az Oxo Properities Holding, vagyis a balatonhenyei birtoknak is így közvetett tulajdonosa a korábbi miniszter. Balatonhenye a Káli-medence Tájvédelmi Körzet és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, és a birtokot is Natura2000-es védettségű területek övezik. Az Átlátszó kiderítette, egy szakaszon az építkezéshez használt út a védett területbe bele is lóg. A hatalmas telken a főépület mellett nyári lak, és fürdőépület is található, ezek bővítésére a Veszprém Megyei Kormányhivataltól kért engedélyt a tulajdonos. Oszkó érdeklődésünkre sajnálatosnak nevezte, hogy „egyes ellenzéki szereplők” kampányaktivitásukban hasonlóan alacsony minőséget céloznak meg, mint amit az elmúlt években valójában a kormányoldaltól szokhattunk meg. – Az ingatlantulajdonaink körüli hecckampánynak nincs valóságalapja. Nem gondoljuk, hogy szokványos befektetési tevékenységünk külön magyarázatra szorul csak azért, mert egyes politikusok – most éppen az ellenzéki oldalon –, mesterséges botránytémákat keresnek, és semmit nem tisztelnek azért, hogy a saját lehetőségeiket építsék. Azt magánszemélyként és választópolgárként külön szomorúnak tartom, hogy ha a választáshoz közeledve ilyen alternatívák között kell majd döntenünk – fogalmazott. – A Magyar Természetjáró Szövetség, mint az Országos Kéktúra, a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra és az Alföldi Kéktúra túramozgalom kiírója, kezelője és karbantartója napi szinten dolgozik e turistautak csaknem 2550 kilométerének folyamatos és biztonságos átjárhatóságán – ezt már a Garancsi István vezette szövetség közölte lapunkkal. Az MTSZ szerint hetente merül fel a meglévő nyomvonalak megváltoztatásának szükségszerűsége, s a turistautaknak nincs jogi védettsége. A balatonhenyei útvonal-változtatást számos korábbi bejelentéssel és kéréssel indokolták lapunknak: kiskertek, szőlők és présházak tulajdonosai, illetve állattartók keresték meg a szövetséget, hogy vezessék ki területükről a kéktúrát. – Tavalyelőtt év eleje óta a múlt hétig 62-szer módosítottuk a kéktúra nyomvonalát szerte az országban – állította az MTSZ –, csak Balatonhenye közvetlen környezetében háromszor, a Balaton–felvidéken pedig számtalan esetben. A változásoknál a legfontosabb a turistabiztonság, ugyanakkor elengedhetetlen, hogy az útvonal minél természetesebb környezetben vezessen. Ezúttal egy természetes, gyönyörű, és természetjáró szempontból sokkal többet adó útvonalra lett terelve a nyomvonal.