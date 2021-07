Még mindig veszélyesek az elektromos rollerek: van, amelyik már "kicsomagolás után rögtön bánthat"

A két év alatt megvizsgált tizenkét hoverboard közül még nem akadt olyan, amelyik termékbiztonsági szempontból teljesen rendben lett volna.

Tavaly mindössze kettő, idén már öt elektromos rolleren nem találtak fogást az Innovációs és Technológiai Minisztérium laboratóriumának munkatársai. Az önegyensúlyozó változatból tesztelt darabok viszont az újabb merítésben is egytől egyig veszélyesnek bizonyultak – tájékoztat az ITM szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Összegzésük szerint ez azt jelenti, hogy a két év alatt megvizsgált tizenkét hoverboard közül tehát még nem akadt olyan, amelyik termékbiztonsági szempontból teljesen rendben lett volna. Felhívták a figyelmet arra, hogy a könnyű, kicsi és gyors eszközök mindenfelé egyre népszerűbbek, hiszen valóban kényelmesebbé tehetik a mindennapi közlekedést, de az egy- vagy kétkerekű rollerek nemcsak felelőtlenül a járdán cikázva lehetnek veszedelmesek. A fogyasztóvédelmi ellenőrzés kiderítette, hogy némelyik akár már kicsomagolás után rögtön bánthat. Az ITM akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma 2020-ban vizsgálta először az e-rollerek és hoverboardok termékbiztonsági megfelelőségét: tavaly tizennégyből tizenkettő, idén tizenkettőből hét akadt fenn a rostán.

„A 86 százalékosról ezzel 58 százalékosra javuló kifogásolási arány azonban még mindig rettentően messze van az ideálistól” – jegyezték még.

Úgy fogalmaztak, hogy a nyolc vizsgált elektromos roller közül csak három késztette homlokráncolásra a szakembereket. Az egyiknél az akkumulátor mellől hiányzott a hőmérsékletfigyelő eszköz, ami azért gond, mert a kontrollálatlanul túlmelegedő termék így kigyulladhat. Egy másiknál a talprész és a kormányszár közötti csukló csíphetné oda az ujjat, zúzódást okozva. Máshol pedig az első kerék lazulás ellen nem biztosított tengelycsavarja fenyegetett azzal, hogy a roller menet közben szétesik. A labor 2021-ben is kivétel nélkül elkaszálta a hoverboardokat, ezúttal néggyel kellett ezt tenniük. A mini segwayekre változatlanul jellemző, hogy a mozgó belső huzalozást éles szélű, sorjás részeken vezetik át. A vezeték sérülése miatt bekövetkező elektromos zárlatból hirtelen lefékeződés, irányváltás, azokból pedig orra esés, végtagtörés következhet. Volt olyan hoverboard, amely kézben tartva is elindult, így az akár eltörheti az ujjakat. A részletes vizsgálati eredmények a Fogyasztóvédelmi Portálon böngészhetők. Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy a hatóság haladéktalanul elrendelte a nem biztonságos termékek kivonását a forgalomból. A kereskedőnek pedig a súlyos kockázatú hoverboardokat és e-rollereket a vásárlóktól is vissza kell hívniuk.