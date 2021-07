Mintegy 40 rendőr kellett a hétvégén egy siófoki verekedés megfékezéséhez

Ez csak akkor lesz lehetséges, ha bebizonyosodik, hogy az építőanyag-kereskedők kartelleztek a magasabb árak fenntartása érdekében.

Ha bebizonyosodik, hogy az építőanyag-kereskedők kartelleztek a magasabb árak fenntartása érdekében, akkor az érintettek kártérítést követelhetnek – hívta fel a figyelmet az Ingatlan.com hétfői, MTI-nek küldött elemzése. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a közleményben kifejtette: a járvány előtt az új lakások áremelkedésében a kereslet, a munkaerő drágulása volt a főszerepben, az építőanyagok árának emelkedése kevésbé. Most viszont utóbbiak extrém drágulása miatt két teljesen különböző fél évet tudhat maga mögött az új lakóingatlanok piaca az átlagárak változása alapján. Hozzátette: Budapesten például a múlt év második felében - júniustól az év végéig kevesebb mint 10 ezer forinttal nőtt az eladásra kínált új lakóingatlanok átlagos négyzetméterára, januártól július elejéig viszony több mint 60 ezer forinttal. Ez pedig egy 100 négyzetméteres lakás vagy ház esetében hat hónap alatt 6 millió forintos áremelkedésnek felel meg. – Az árváltozás dinamikája a többi nagyvárosban is hasonló volt – mondta.

– Érdekes helyzetet teremthet a piacon, amennyiben bebizonyosodik, hogy az építőanyag-kereskedők kartelleztek a magasabb árak fenntartása érdekében. Elméletileg ebben az esetben lehet rá esély, hogy az érintettek kártérítést követeljenek – mondta Tolnay Mihály, az ingatlan.com jogi szakértője. Mindig egyedi mérlegelés kérdése, hogy ki jogosult kártérítést igényelni. Azok például, akik generálkivitelezőtől vettek ingatlant, nehezebb helyzetben lehetnek azokhoz képest, akik saját maguk vásárolták meg az építkezéshez szükséges építőanyagot. Az egyösszegű generálkivitelezői számlák befogadóinak sokkal nehezebb igazolniuk, hogy a kartell miatt feltételezhetően magasabb anyagár miként okozott vételárnövekedést, szemben azzal az építtetővel, akinek az ingatlan építésének költségeiről minden egyes számla a rendelkezésére áll. Mint írták, minden a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatainak eredményétől függ. A GVH június közepén közölte, hogy a drasztikus építőipari alapanyag-áremelkedés okainak feltárására külön vizsgálócsoportot hozott létre, amely kiemelten elemzi a kartellgyanús tevékenységekkel kapcsolatos panaszokat és piaci jelzéseket. Ugyanakkor a portál szerint ritkaságnak számít, hogy egy szektorban történt kartellezés után kártérítést fizessenek a cégek, de nem is példa nélküli. Még 2016-ban az Európai Bizottság kartellezésért elmarasztalt több kamiongyártót, amelyek összehangolták árazásukat, és az uniós szervezet döntése után a fuvarozók kártérítési igénnyel fordultak a gyártókhoz. A perek még most is folynak. Május végéig egyébként átlagosan 15-20 százalékkal drágultak az építőipari alapanyagok, bizonyos termékeknek ennél jóval nagyobb mértékben, akár 90 százalékkal is felment az ára. Azt pedig egyelőre nem látni, a folyamat hol ér véget.