Fucsovics a legjobb nyolc között Wimbledonban

A 23 éves holland pilótának ez az idei ötödik és pályafutása 15. futamgyőzelme.

Az összetett pontversenyben vezető Max Verstappen, a Red Bull pilótája nyerte meg a Forma-1-es Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhatott az élről. A holland versenyző mellől a nagyszerűen teljesítő Lando Norris, a McLaren brit pilótája startolhatott, a harmadik rajtkocka a másik Red Bull-pilótáé, a mexikói Sergio Pérezé lett. A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője csak negyedik helyen zárt csapattársa, Valtteri Bottas előtt. A rajt után nem változott az első öt sorrendje, ellenben Esteban Ocon (Alpine) versenye véget ért, ennek következtében a pályára hajtott a biztonsági autó. Az újraindítás után Pérez kezdte támadni Norrist, aki nagyon agresszívan védekezett, "kiterelte" a mexikóit a kavicságyba, így a Red Bull pilótája visszacsúszott a 10. helyre. Verstappen elkezdett ellógni Norristól, a két Mercedes viszont beszorult a McLaren mögé. A két Alpha Tauri nyitotta a kerékcserék sorát, a 14. körben pedig Chalres Leclerc is megelőzte Pérezt. A 20. körben Hamilton megelőzte Norrist – aki időközben öt másodperces büntetést kapott, amiért leterelte a pályáról Pérezt –, a hétszeres világbajnok hátránya azonban már 10 másodperc volt Verstappennel szemben. A 31. körben Norris és Bottas is kiállt kereket cserélni, a brit letöltötte az időbüntetést, így a finn a harmadik helyre lépett előre. A következő két körben Hamilton és Verstappen is letudta a kerékcserét. A 42. körben Leclerc és Pérez másodszor is csatázott egymással, a mexikói leszorította a monacóit a pályáról, ő is megkapta az öt másodperces büntetést. A 47. körben harmadszor is egymásnak feszült a két pilóta, Pérez újabb öt másodpercet kapott. Eközben Hamilton autója nem működött jól, sok tempót veszített, Bottas és Norris is felzárkózott rá. Az 53. körben a címvédő elengedte Bottast, majd egy körrel később Norris is átlépett rajta. A kör végén a hétszeres világbajnok kiállt kereket cserélni, így is visszajött negyediknek. Verstappen akkora előnnyel rendelkezett, hogy a 61. körben kiállhatott kereket cserélni, így nemcsak a győzelmet, a leggyorsabb körért járó egy pontot is be tudta biztosítani. Ha nem is az élen, de az utolsó körök tartogattak még izgalmakat: Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) és Sebastian Vettel (Aston Martin) ütközött össze. „Az autó repült, minden egyes keveréken tökéletesen működött, nem számítottam erre. Nagyszerű teljesítmény ez az egész csapattól, két remek hétvégénk volt” – értékelt a futamgyőztes Verstappen, akinek előnye immár 32 pont Hamiltonnal szemben. Az utolsó öt futamot figyelembe véve ez zsinórban az ötödik Red Bull-siker, ebből négyet Verstappen nyert. „Előrébb végeztem, mint a múlt héten, fontos pontokat szereztünk. Örülök, hogy újra dobogón vagyok, ez a maximum, amit ma elérhettem” – értékelt a második Bottas. „Izgalmas verseny volt, csalódott vagyok, mert a második hely is elérhető lett volna. Azért persze boldog is vagyok. Jó tempónk volt, tudtam Bottasszal tartani a lépést. Jó lett volna megelőzni, de jó érzés, hogy versenyben tudtam lenni vele” – mondta a harmadik Norris. Hamilton mögött Carlos Sainz Jr. (Ferrari) lett az ötödik, Péreznek be kellett érnie a hatodik pozícióval. A hetedik Daniel Ricciardo (McLaren), a nyolcadik Leclerc, a kilencedik Pierre Gasly (AlphaTauri), a tizedik Fernando Alonso (Alpine) lett. A vb két hét múlva, a Brit Nagydíjjal folytatódik Silverstone-ban. Végeredmény, Osztrák Nagydíj, Spielberg (71 kör, 306,452 km, a pontszerzők): 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:23:54.543 óra 2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 17.973 másodperc hátrány 3. Lando Norris (brit, McLaren) 20.019 mp h. 4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 46.452 mp h. 5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 57.144 mp h. 6. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 57.915 mp h. 7. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 1:00.395 perc h. 8. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:01.195 p h. 9. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 1:01.844 p h. 10. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1 kör h. leggyorsabb kör: 1:06.200 perc, Verstappen (62. kör) pole pozíció: Verstappen