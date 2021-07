Váratlan döntés: búcsú a katonáktól

Július 1-jétől visszahívták a katonákat a kórházakból. A lapunk által megkérdezett intézmények vezetőit váratlanul érte a döntés, és állították hiányozni fognak az egyenruhások az ellátásból.

A járvány harmadik hulláma felett aratott győzelem kihirdetésével, július elsejétől visszahívták a katonákat a kórházakból. Múlt hét szerdán, június 30-án, arról értesítették az intézmények vezetőit, hogy Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszterének javaslatára nyolc hónapos szolgálatuk után, július elsejétől kivonják az odarendelt katonákat, illetve a rendőröket 93 egészségügyi intézményből.

A levélben szükségesnek tartották megjegyezni, hogy az intézkedés Pintér Sándor belügyminiszter egyetértését is élvezi.

A lapunk által megkérdezett kórházak vezetőit váratlanul érte a döntés, és állították hiányozni fognak az egyenruhások az ellátásból. A katonákról már a járvány alatt is dicsérően beszéltek a páciensek és a kórháziak is. Irányították a betegeket, segédkeztek az oltások adminisztrációjában, a Covid-ágyak bővítésekor cipelték a bútorokat, betegeket. Szakértőnk arra hívta fel a figyelmet, hogy nem lehetett nem észrevenni, hogy valójában az egészségügy békeidőben is fennálló munkaerőhiányát pótolták. A járványvédekezésre hivatkozva parancsra mozgatható „ingyenes” emberekhez jutottak az kórházak. Ám a vészhelyzet lefújásával ez a szükséglet nem szűnt meg.

A katonák kivonásával párhuzamosan a kórházparancsnokokat is visszahívták a gyógyítóintézményekből.