Kocsis Máté a szúnyogokat felhasználva csipkedte Szeged ellenzéki vezetését, mégis a kormányba mart bele

Nem kell aggódnunk, hogy a független és objektív műsorsugárzás veszélybe került.

Ugyan tavaly szeptember végén még csak 10,5 milliárd forintnál tartott, az MTVA 2020 negyedik negyedéves adózott eredménye 20,5 milliárd forint lett – írja az mfor.hu , hozzátéve, hogy a nyereséget Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója előre megjósolta egy, a 2019-es beszámolóhoz csatolt nyilatkozatban. Ebben a közmédia feje úgy kalkulált, hogy a közmédia reklámbevételei 1,5 milliárd forinttal ugyan zsugorodnak, de a tavalyi világversenyek (Olimpia, labdarúgó Európa-bajnokság) elhalasztása miatt a költségeiken 8 milliárd forintot tudnak spórolni. A 2020 negyedik negyedéves eredménykimutatás szerint ezek a számok nagyságrendileg be is igazolódtak, mivel a reklámbevételekből tavaly 5,5 milliárd forint jött be, ami 2019-ben 6,7 milliárd forint volt. Ellenben a központi költségvetésből két éve 87,6 milliárd forintot kaptak, tavaly viszont 101,6 milliárd forintot. Szintén a 20,5 milliárd forintos többlet elérést segítette, hogy az anyagjellegű és a személyi jellegű kiadásaik is mérséklődtek 2019-hez képest – írja a lap.