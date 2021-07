Hiába a nyitás, még mindig nincs vásárlási láz

A KSH közel 6 százalékos éves kiskereskedelmi forgalom-növekedésről számolt be, ami az elemző szerint csalódást keltő adat. Áprilishoz mérten ugyanis mindössze 0,1 százalék volt a "bővülés" májusban.

Az egy évvel korábbihoz képest 5,8 százalékkal tudta növelni forgalmát a hazai kiskereskedelem az idén májusban. A KSH friss adatai szerint az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,7, a benzinkutakon 9,7 százalékkal nőtt az értékesítés. Az első ránézésre szépnek tűnő számok azonban csalódást keltettek az elemzői körökben, a növekedés ugyanis főként a tavalyi év mélyrepülésének köszönhető. A pandémia előtti 2019-es év májusához mérten csak 3,4 százalékos a bővülés. Hogy milyen mély gödörben voltak tavaly tavasszal a nem élelmiszert árusító üzletek, azt jól mutatja, hogy a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben így is 60, a használtcikk-üzletekben 48, a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben pedig 13 százalékkal nőttek éves összehasonlításban az eladások. A bútor-, műszakicikk-üzletekben viszont 21 százalékkal csökkent a forgalom, f eltehetőleg az általános home office időszak vége miatt. Annak ellenére, hogy a KSH közel 6 százalékos növekedésről számolt be, az adat továbbra is csalódást keltő. Az áprilisi visszaesés után is csupán szűk 0,1 százalékkal bővült a kiskereskedelemi forgalom havi alapon, az éves bővülés a tavaly májusi alacsony bázis következménye. Vagyis nem hozott érdemi javulást a kiskereskedelem számára, hogy idén április-májusban már javában zajlott a gazdaság nyitása és a járványügyi korlátozások enyhítése – kommentálta az adatokat Virovácz Péter, az ING vezető elemzője. Az újranyitás ugyanakkor elsősorban a szolgáltatószektor számára jelenthet hatalmas lökést, és a kiskereskedelmi adatok ezt a szektort nem veszik számításba – tette hozzá.

Az elemző szerint minden téren lassulás látható, de még az élelmiszer kiskereskedelem mutatkozik a legstabilabbnak. A nem élelmiszer kiskereskedelem szűk 9 százalékos forgalomnövekedése viszont meglehetősen gyengének tekinthető, és ezt részben az árak emelkedése okozhatja, mert az elriasztja a vevőket a drágább, tartós fogyasztási cikkek vásárlásától. Az otthoni munkavégzés fokozatos csökkentése is mérsékli a vásárlási lázat. A vállalatok jelentős része fenntartja ugyanakkor a hibrid rendszert a munkavégzés terén, így a vírus előtti időszakhoz képest tartósan magasabban alakulhat az otthoni munkavégzés aránya a ledolgozott munkaórákon belül. Mindez átalakítja az üzemanyag kiskereskedelmet is – mutatott rá Virovácz Péter, aki szerint feltehetőleg ennek köszönhető, hogy az újranyitás ellenére az üzemanyag kiskereskedelemben csupán 9,7 százalékos éves növekedést regisztrált a KSH.