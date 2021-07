Több mint száz éve nem mértek ilyen meleget Lappföldön

A világ nagy állategészségügyi cégei sem tétlenkednek a Covid-19-járvány idején, hozzákezdtek olyan vakcinák előállításához, amelyekkel állatokat lehet beoltani. Az Oaklandi Állatkert tigrisei voltak az elsők, amelyek megkapták a Zoetis kísérleti ellenszerét.

A Föld csaknem nyolcmilliárd lakója közül eddig több mint 1,8 milliárd embert oltottak be legalább az első adaggal a Covid-19-betegség ellen, tehát bőven van még tennivaló ezen a téren, ugyanakkor fontos lehet a közelünkben élő házi, tenyésztett és állatkerti állatok beoltása is, mert ezekről olyan variánsok kerülhetnek vissza emberekbe, amelyek ellen nem védenek a létező oltások, a fertőzés következtében kialakult immunitások. Továbbá a betegség veszélyeztetett fajokat, például gorillákat, nagymacskákat fenyegethet. A napokban a Zoetis állategészségügyi cég 11 ezer kísérleti vakcinát adományozott 70 amerikai állatkertnek, melyet a mezőgazdasági minisztérium és állami állatorvosok eseti alkalmazásra elfogadtak. A Zoetis a világ legnagyobb állatgyógyszerekre szakosodott cége, 2013-ban lett önálló, amikor különvált a Pfizertől: 2019-es adatok szerint éves bevétele 6,3 milliárd dollár volt. Februárban már adtak az addig csak nyérceken tesztelt kísérleti oltóanyagból a San Diego-i Állatkert és Szafari Parknak, akkor gorillákat oltottak be vele, június végén az Oaklandi Állatkert kapta meg az első szállítmányt, ahol tigriseket, fekete- és grizzlymedvéket, pumákat, menyéteket, görényeket kezdtek el beoltani, bár itt még egyikük sem fertőződött meg. A későbbiekben a vakcinát több mint száz emlősfajnál tervezik alkalmazni, rezervátumokban, állatvédelmi területeken, akadémiai kutatóintézetekben és állami intézményekben. A mai napig megerősített jelentések érkeztek arról, hogy tigrisek, oroszlánok, nyércek, hópárducok, leopárdok, menyétek, kutyák, macskák megkapták a betegséget, de a tudósokat az emberszabásúak (amelyeknek genetikai állománya 98 százalékban hasonló az emberekéhez) aggasztják a leginkább, mert gorillából már alig 5000 található a vadonban, és mivel nagy családokban élnek, könnyen terjedhet közöttük a betegség. Igaz, olyan esetről nem tudni, amikor az állatok komolyan megbetegedtek volna. Az oltóanyag az emberek számára készült Novavaxhoz hasonlóan működik, a tüske fehérjéinek szintetizált változata készteti a szervezetet ugyanolyan antitestek előállítására, mint a vírus tenné. A farmokon tenyésztett állatok közül a legveszélyeztetettebbek a nyércek. Tavaly Dániában 15 milliót kellett kiirtani, mert covidosok lettek, majd Lengyelországból, Hollandiából, és az USA-ból is érkeztek jelentések hasonló esetekről. Arra is vannak adatok, hogy emberek visszafertőződtek ezektől az állatoktól, a mutálódott vírusok által. Éppen ezért a dánok, akik a világ legnagyobb – főleg Kínába és Hongkongba irányuló – szőrmeexportőrei nem, de Lengyelország, Franciaország és Hollandia néhány éven belül tervezi a nyérctenyésztés teljes leállítását. Múlt héten egy demokrata és egy republikánus képviselő nyújtott be törvényjavaslatot arról, tiltsák be Amerikában a nyércek tenyésztést, kereskedelmét, szállítást ki- és bevitelét az országból, miközben az üzletág összességében 300 millió dollárt jövedelmez.