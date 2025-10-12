Szekeres Dávid rádiós műsorvezetőként kezdte pályafutását Veszprémben, de egy Lappföldön tett utazása megváltoztatta az életét: amikor először látta meg a zöldes-sárgás színekben játszó északi fényt, elhatározta, hogy ide még visszatér. Azóta ő maga vezet túracsoportokat, hogy saját szemükkel lássák az égi csodát.
Egy világ, amely nemsokára eltűnhet. Egy életforma, amelyet belülről tapasztalhatok meg a maga rideg valóságában. Ez a kutyaszánhajtás.
A távoli északon, Lappföldön, a második világháborút követő időszakban játszódik Minna Rytisalo Lempi című regénye. Ugyanakkor középpontjában sokkal inkább egy családi tragédia áll, valamint a különös fiatal nő, Lempi, akit három szereplő elbeszéléséből ismerhetünk meg. A nemrég Budapesten járt szerzővel az emberi élet elbeszélhetőségéről, a finn háborús irodalomról és annak női nézőpontjairól is beszélgettünk.
Miskolci színészházaspárként a diszpécserszolgálattal és pohárszedéssel súlyosbított alternatív művészlét és (felerészben) a cigányság keresztjét hordozták, mielőtt a hárommilliós, multikulturális Torontóba költöztek drámát tanítani. Ezután Gozót, a kis 30 ezres máltai szigetet nézték ki maguknak, ahol a 45 fokos nyári forróság igazgatta az iskolarendszert. Februárban a lappföldi télbe költöztek. Éppen strandra mennek, amikor Varga Emesével videóhívásban beszélgetünk. Az édesanya játszi könnyedséggel kezeli a kihívásokat párjával és két gyermekével. Rugalmasságát, minimalizmusát, pozitív kisugárzását tanítani kellene.
Az északi sarkkörön túli Kirunában egy egész városrészt elköltöztetnek a vasércbányához közeli régi városrészből.
Kevóban vasárnapra 33,6 Celsius-fokig emelkedett a hőmérő higanyszála, amire 1914 óta nem volt példa.
Gyerekek fogadták Joulupukkit, a lappföldi Mikulást a Liszt Ferenc-repülőtéren, miután megérkezett Budapestre.
Ha lúd, legyen kövér, ha tél, akkor legyen hideg. Ha Lappföld az úticélunk, akkor nemcsak a bőröndöket kell telepakolni bőségesen téli ruhákkal. A termoruha kötelező, ha az Északi-sarkkörön túl kirándulunk november és március között.