Letette a kisebbségi lét keresztjét, Kanadától Máltán át Finnországig drámát tanít, mesekönyvet ír és gyereket nevel a magyar roma színészházaspár

Miskolci színészházaspárként a diszpécserszolgálattal és pohárszedéssel súlyosbított alternatív művészlét és (felerészben) a cigányság keresztjét hordozták, mielőtt a hárommilliós, multikulturális Torontóba költöztek drámát tanítani. Ezután Gozót, a kis 30 ezres máltai szigetet nézték ki maguknak, ahol a 45 fokos nyári forróság igazgatta az iskolarendszert. Februárban a lappföldi télbe költöztek. Éppen strandra mennek, amikor Varga Emesével videóhívásban beszélgetünk. Az édesanya játszi könnyedséggel kezeli a kihívásokat párjával és két gyermekével. Rugalmasságát, minimalizmusát, pozitív kisugárzását tanítani kellene.