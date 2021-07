Halálos lakástűz volt Nagymaroson

Az égő házból a szomszéd hozta ki az eszméletlen férfit, akit rendőrök próbáltak újraéleszteni, de annyi füstöt lélegzett be, hogy már nem lehetett rajta segíteni.

Kedden délben riasztották a tűzoltókat egy lángokban álló nagymarosi házhoz – számolt be róla a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján . A nyolcvan négyzetméteres, egyszintes családi ház egyik húsz négyzetméteres szobájában keletkezett tűz, az ágy és annak környezete égett. Az égő házból a szomszéd hozta ki az eszméletlen férfit, akit rendőrök próbáltak újraéleszteni, de annyi füstöt lélegzett be, hogy már nem lehetett rajta segíteni. A helyszínre négy járművel érkező tizenhárom tűzoltó percek alatt eloltotta a tüzet. A házból egy gázpalackot is kihoztak, megelőzve ezzel, hogy felrobbanjon. A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálat deríti majd ki. A katasztrófavédők felhívták a figyelmet arra, hogy egy átlagos háztartásban nagyon sok, műanyagot tartalmazó tárgy található. Ha ezek meggyulladnak, mérgező gázokat bocsátanak ki, amelyek füstmérgezést okozhatnak. Javasolták, hogy ha otthonunkban tűz keletkezik, és azt nem tudjuk saját testi épségünk kockáztatása nélkül eloltani, azonnal menjünk a szabad levegőre és hívjuk a tűzoltókat. Hangsúlyozták, hogy az a legjobb, ha van otthon füstérzékelőnk, mert az a tűz keletkezésekor jelez.