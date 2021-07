Gyerekre támadt egy medve Gelencén

Ha romlik a járványhelyzet, akkor ez előbb is bekövetkezhet, és ismét kötelező teszik a maszkviselést.

Az idegenfogalmi idény végével Horvátországban mindenhol kötelező lesz a digitális Covid-igazolvány, ahol maszkot kell viselni, ez vonatkozik minden intézményre, magán és állami vállalatra, de az üzletekre is – írta a Jutarnji List című horvát napilap kedden a nemzeti válságstábra hivatkozva. Hozzátették: abban az esetben, ha romlana a járványhelyzet, ez még előbb is bekövetkezhet. Andrej Plenkovic horvát kormányfő a sajtónak úgy nyilatkozott: ahhoz is meg fogják találni a jogi keretet, hogy védettségi igazolásokhoz kössék az állami támogatásokat. Kiemelte: az adófizetők az elmúlt 18 hónapban 34 milliárd kunával (1604 milliárd forint) járultak hozzá a járvány okozta gazdasági károk helyreállításához. Szavai szerint 700 ezer munkahelyet mentettek meg, likviditási hitellel támogatták a vállalkozásokat, leállították a végrehajtási eljárásokat, és számos ágazatnak nyújtottak különböző támogatásokat. Az intézkedésekkel kapcsolatban az mondta: „ösztökélni akarjuk az embereket arra, ami célszerű, ésszerű és jó számukra jó”. A kormányfő ugyanakkor értetlenségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy mire várnak azok, akik nem még nem oltatták be magukat. Horvátországban ugyanis csökkent az oltakozási hajlandóság, a lakosságnak mindössze 37,3 százaléka kapta meg valamelyik vakcina legalább első dózisát. Az elmúlt 24 órában 96 új fertőzöttet azonosítottak, amivel a járvány kezdete óta az új típusú koronavírussal megfertőződöttek száma meghaladta a 360 ezret. A vírus okozta betegség (Covid-19) szövődményeinek következtében két új beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 8220-ra emelkedett. Kórházban jelenleg 132 beteget ápolnak, közülük tízen vannak lélegeztetőgépen. A valamivel több mint négymilliós Horvátországban eddig 1 511 987-en kaptak védőoltást, közülük 1 175 528-an már a második adagot is. A szomszédos Szlovéniában keddre 48 új fertőzöttet jegyeztek fel, ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 257 ezret. Az elmúlt 24 órában egy beteg halt meg, így a halálos áldozatok száma 4744-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 59-en vannak kórházban, 15-en közülük intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lelket számláló Szlovéniában eddig 830 774-en kaptak védőoltást, közülük 704 044-en már a második adagon is túl vannak. Ez a felnőtt lakosság 47,6, illetve 40,6 százaléka.