Megújuló arculat - Az Operaház volt főigazgatója az Óbudai Társaskör élén

Vass Lajos ez év januárjától lett a népszerű Óbudai Társaskör vezetője. A korlátozások megszűntével hamarosan elindulnak az előadásaik, napok múlva láthatóvá válik, milyen munka folyt eddig a háttérben.

Vass Lajost sok zenekedvelő ismerheti, ha máshonnan nem, a 2007-2010-es időszakból, amikor ő volt az Operaház főigazgatója. 2012-ben Csányi Sándor hívta a Prima Primissima csapatába, melynek munkájában mostanáig részt vett. A Társaskörrel a kilencvenes évek elején került kapcsolatba, ugyanis ő járta ki Szolnokon, hogy a Liszt Ferenc Kamarazenekar, amelynek otthona már akkor is az Óbudai Társaskör volt, a várostól kapjon támogatást, amikor megszűnt az állami apanázsa. Vass Lajos rendszeres vendége volt az óbudai koncerteknek, itt ismerkedett meg az intézmény akkori vezetőjével, Merényi Judittal. Azóta kíséri figyelemmel a ház életét. Amikor tavaly nyilvánosságra került, hogy a jelenlegi igazgató, Harsányi Mária nyugdíjba vonul, megpályázta az igazgatói állást. Nyert és január elsejétől öt évig ő irányítja az intézményt. „Nem kultúrház” - javít ki az új igazgató. Bősze Ádámot idézi, aki szerint valójában ez egy „szellemi műhely”. „Zenészek, színészek írók, költők és persze közönségük találkozóhelye, kísérletező otthona, próbahelyszíne, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Budapesti Vonósok, az Anima Musicae, a Budapest Ragtime otthona. Az a szellemiség, amit árasztanak magukból, a hely imázsát építi” – vallja Vass Lajos. Célja, hogy tovább vigye mindazt, amit elődei az elmúlt több mint 30 évben elértek és megvalósítottak, vagyis a stratégia marad: a fő profil továbbra is a komolyzene marad, de további finomításokat végez rajta. Bővítené a látogatók körét is, szeretné bevonzani a fiatalokat. Fesztiválok szervezését tűzte ki célul, kamaraegyütteseket hív minél egyedibb műsorral, pályázatokat ír ki fiatal zenészeknek. A programkínálatot kortárs zenével szeretné bővíteni. „Nagyon sokféle új programot tervezek, de a résztvevők még nem véglegesek, sok minden képlékeny, úgyhogy ezekről még nem szívesen mondanék konkrétumokat. De az biztos, hogy október elején minden a zenéről fog szólni, a zene világnapja alkalmából ugyanis négynapos fesztivál lesz a kertben és az épület különböző termeiben, éjszakába nyúló programokkal. „A következő évadban szeretnék néhány nagy, nemzetközi jelentőségű hangversenyt tartani, világhírű hírű művészekkel” – tudjuk meg az új igazgató terveit. Ezért is van szükség az akusztika javítására, a felmérést már elvégezték a szakemberek, elmondták, hogy hol, mit kellene változtatni. Nagy átépítésekre persze nem lehet gondolni, már csak azért sem az épület műemlék jellegű, és nyilván anyagi korlátok is vannak, de például hangvető elemek felszerelhetők. A műhely jelleget erősítenék a jövőben az operaénekeseknek szóló kurzusokkal. Ha ezek most ősszel el tudnának kezdődni, tavaszra összeállhatna egy csapat, és velük egy kamaraoperai előadás valósulhatna meg. A megújulás azoknak az együtteseknek is adott, akik itt gyakorolnak, próbálnak, ilyen például az Anima Musicae Kamarazenekar. Vass Lajos szeretné, ha a programjuk ahhoz az arculathoz igazodna, ami a zenében meghatározó lesz a Kiskorona7-ben. Sajnos most nem tudják az önálló nyári színházi programokat megtartani, mert a próbaidőszak kútba esett, nem lehetett előre tervezni a szereplőkkel. Az Óbudai Társaskör lezárások utáni programsorozata július 9-én indul, a III. Óbudai ZeneZug Fesztivállal, amelyen a Budapesti Vonósok mellett, velük kiváló szólisták, művészek, például Farkas Gábor zongorán, vagy a Szakcsi Trió is fellépnek. Azon viszont ne lepődjön meg senki, ha a programokkal Kiskorona7 név alatt találkozik, ez az új figyelemfelhívó szlogenje az Óbudai Társaskörnek, amely a Kiskorona utca 7. szám alatt található. Az elnevezésben megjelenik a múlt, a jelen és a jövő.