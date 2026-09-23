Élőben jelentkezik a Bartók rádió az Óbudai Társaskörből a zene világnapján, október 1-jén, és visszatér a Ki nyer ma? is. Az adás után felavatják az idén elhunyt Czigány Györgyről elnevezett szalont, ahol a rádiós, költő és író személyes tárgyaiból rendeznek állandó, időről időre megújuló kiállítást.
Vass Lajos ez év januárjától lett a népszerű Óbudai Társaskör vezetője. A korlátozások megszűntével hamarosan elindulnak az előadásaik, napok múlva láthatóvá válik, milyen munka folyt eddig a háttérben.
Baranyi Ferenc holnap lesz 80 éves. Barátai zenés költői estet rendeznek a köszöntésére. Baranyi költő, műfordító és igazi reneszánsz ember. A televízióban zenés műsorokat gondozott és vezetett, többféle újságot szerkesztett és főszerkesztett, még többnek a lapjaiba írt, költőket indított útjára, s eközben több mint félszáz önálló kötete jelent meg, fele annyi műfordítása, az antológiákról és irodalmi válogatásokról nem is beszélve.
„Szodoma és Gomorra!” – tör ki kétségbeesetten az állomásfőnök úr, amikor meglátja, hogy szép bőrkanapéját széthasították mindenféle szemérmetlen, üzekedő alakok. Holott a Szigorúan ellenőrzött vonatok történetében az igazi „fertő” nem az, amit Hubicka forgalmista és Zdenka, a távirászlány, majd Milos Grimasz gyakornok és Victoria Freie művelnek, hanem a náci megszállás, a halálfélelem, amelynek árnyékában is megpróbálják élvezni az életet.
Kisfiú a zongoránál – ugrik be a magyar zenerajongónak ez a gyenge poén, ha meglátja a gyermekarcú, apró termetű, vékony dongájú, romlatlan mosolyú mexikói fiatalembert. Ráadásul, hogy a hasonlatot folytassuk, első találkozásunkkor Liszt-programmal érkezett, „hírhedett zenészünk” születésének 200. évfordulójára. Alejandro Vela a napokban ismét elkápráztatta az Óbudai Társaskör hálás közönségét.