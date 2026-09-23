A fertő nem a főnöki kanapéban lakozik

„Szodoma és Gomorra!” – tör ki kétségbeesetten az állomásfőnök úr, amikor meglátja, hogy szép bőrkanapéját széthasították mindenféle szemérmetlen, üzekedő alakok. Holott a Szigorúan ellenőrzött vonatok történetében az igazi „fertő” nem az, amit Hubicka forgalmista és Zdenka, a távirászlány, majd Milos Grimasz gyakornok és Victoria Freie művelnek, hanem a náci megszállás, a halálfélelem, amelynek árnyékában is megpróbálják élvezni az életet.