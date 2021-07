Eb-gondolat: Ki a jobb? Spanyolok!

A szigetországiak Londonban fogadják szerda este Dániát. A torna meglepetéscsapata tavaly a Nemzetek Ligájában győzni tudott az aktuális ellenfél vendégeként.

A modern futball őshazája Anglia – tartja a mondás, ugyanakkor a szigetországi válogatott még sosem jutott be egy Európa-bajnokság döntőjébe. Az oroszlánosok eddigi legjobb eredményük két harmadik hely 1968-ból és 1996-ból. A világbajnokságot figyelembe véve sem sokkal jobb a helyzet, Anglia 1966-ban diadalmaskodott, azóta, azaz 55 éve nem szerepelt nagy torna fináléjában. A szerdai elődöntő egyértelmű favoritja Anglia, amely Londonban fogadja Dániát. De nemcsak a hazai pálya előnye szól Gareth Southgate csapata mellett, hanem a tornán mutatott eddigi forma is. A csoportkörben defenzív futball jellemezte az alakulatot, amely hét ponttal 2-0-s gólkülönbséggel jutott be a nyolcaddöntőbe, ahol a végső győzelemre is esélyesnek tartott Németországot gyűrte le, majd következett az ukránok elleni 4-0.

„Azt már megismételtük, amit a legutóbbi világbajnokságon is megtettünk, de ez nem elegendő ennek a társaságnak” – utalt Southgate a 2018-as tornára, ahol az elődöntőben Horvátország jelentette a végállomást. – Nagyszerű lehetőség előtt állunk, történelmet írhatunk, mert korábban még egyszer sem voltunk döntősök Európa-bajnokságon” – folytatta az 50 esztendős szövetségi kapitány, aki várhatóan a legjobb összeállításban tudja majd pályára küldeni a csapatot, elöl a legutóbbi két mérkőzésen háromszor is eredményes Harry Kane-nel. Dánia a vendéglátóval ellentétben nyert már Eb-t, igaz, nem mostanában, még 1992-ben. Kasper Hjulmand dán szövetségi kapitány tanítványai az első meccsükön történt sokkoló eset és vereség után magukra találtak, és bár a belgáktól még kikaptak, azt követően Oroszország, Wales, majd Csehország ellen összesen tíz gólt szereztek, és magabiztosan jutottak a legjobb négy közé. „Számunkra ez olyan lesz, mint egy idegenbeli meccs, de ennek is megvan a maga varázsa, ezért valójában nagyon várjuk már” – nyilatkozta Hjulmand. Hozzátette, ők is örülnek annak, hogy szurkolók előtt szerepelhetnek, ugyanakkor boldogabbak lennének, ha a közönség fele dán mezben lehetne jelen. „Az a célunk, hogy elhallgattassuk a nézőket, de tisztában vagyunk vele, hogy ez nagyon nehéz feladat lesz” – utalt arra, hogy csak a Nagy-Britanniában élő dánok, szám szerint ötezer vendég drukker szurkolhat majd a Wembley Stadionban. A felek fennállásuk során 21 alkalommal találkoztak korábban, az angolok 12-szer győztek, a dánok négy sikert arattak öt döntetlen mellett. A két csapat 2020-ban kétszer is összemérte erejét a Nemzetek Ligája legutóbbi kiírásában, Dániában gól nélküli döntetlen, Angliában pedig meglepetésre 1-0-s vendég siker született. Azon az összecsapáson az a Christian Eriksen volt eredményes büntetőből, aki ezúttal csak a televízió képernyője elől szurkolhat társainak. Harry Kane, az angolok csapatkapitánya a mérkőzés előtt is azt emelte ki, hogy a legutóbbi két találkozóból egyet sem tudtak megnyerni a dánokkal szemben. „Tudjuk, hogy ha megfelelő hozzáállással közelítjük meg a meccset, és úgy futballozunk, ahogyan tudunk, akkor nagy az esélyünk a döntőbe jutásra. Hihetetlenül jó érzés lesz ezen az összecsapáson játszani” – jelentette ki.

Lothar Matthäus, a magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint Anglia nemcsak a Dánia elleni mérkőzés, hanem az egész torna nagy favoritja. „Leginkább azért, mert otthon játszanak. A torna ezen szakaszában nem szabad alábecsülni a közönség szerepét” – fogalmazott.

Amennyiben az angolok sikerrel veszik a szerdán 21 órakor kezdődő elődöntőt, akkor vasárnap ugyancsak hazai közönség előtt, a Wembley-ben léphetnek pályára a Henri Delaunay-kupáért.

Jegyekkel buzdít oltásra a polgármester Sadiq Khan, London polgármestere két jegyet sorsol ki a kontinensviadal vasárnapi döntőjére azok között, akik csütörtökig megkapják a koronavírus elleni oltás első adagját, vagy regisztrálnak a vakcinára. A városvezető a két belépő mellett 50 darab, a fővárosi szurkolói zónába érvényes páros jegyet is kisorsol, azok a lakosok pedig, akik a közösségi médiában posztolnak az oltásukról, dupla eséllyel szállnak versenybe a nyereményért.