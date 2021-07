Rendőrkapitány az Őrangyal ellen

Ha nem is ment könnyen, de végre kiderült, ki lesz a világ legnagyszerűbb városának következő polgármestere.

Az előválasztáson a New York-iak június 22-ig adhatták le szavazataikat, de sikerült olyan bonyolult szisztémát kitalálni, amelyben mindenki egyszerre öt jelöltet támogathatott – aztán a számolást is elrontották, amikor véletlenül 135 ezer próbaszavazatot is belekevertek a többi közé. A vesztesek szinte mind panasszal éltek az előválasztás zavarai miatt. Az AP hírügynökség több mint két hetet kivárt, mielőtt a demokrata párti oldalon kedden este győztessé nyilvánította az eddig Brooklynt vezető Eric Adamsot. A 60 éves fekete férfi, mielőtt politikusnak állt volna, több mint két évtizedet töltött a rendőrségnél, ahol egészen a kapitányságig vitte. A Budapestnél csak másfélszer nagyobb területen fekvő, ám nyolc és negyed milliós New Yorkban szilárd a liberális többség, így biztosra vezető Adams végső győzelme. Ugyanakkor republikánus versenytársa is ismert, népszerű figura: Curtis Sliwa rádiós műsorvezető, az Őrangyalok nevű önkéntes civil biztonsági szervezet alapítója. A demokrata párti előválasztás azzal a politikai tanulsággal szolgált, hogy a liberális választók jelenleg nem kedvelik a túl radikális jelölteket. A mérsékelt, az LMBTQ kisebbségek jogait támogató, a fekete fiatalok keserű tapasztalatait is közelről ismerő, ugyanakkor rendőrpárti Adams mögött a második helyen is egy középre húzódó jelölt látszik végezni. Kathryn Garcia a város korábbi köztisztasági főfelügyelője technokrata problémamegoldóként kampányolt. Valószínűleg csupán a harmadik helyen fut be a párt progresszív szárnya által támogatott Maya Wiley, aki korábban jogtanácsosként dolgozott a városházán. A vezető triótól leszakadva végez az országosan a legismertebbnek számító politikus, a tajvani felmenőkkel bíró Andrew Yang, aki tavaly az elnökjelöltségért is indult. Az ő fő fegyvere az általános alapjövedelemre irányuló javaslat, amely azonban a jelek szerint nem ragadta meg a kapitalizmus nyüzsgő világfővárosában élők fantáziáját.