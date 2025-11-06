Olyan történt a New York-i metróban, ami már 115 éve nem

Leállt. A nagyváros metróhálózata arról nevezetes, hogy az év 365 napján a nap 24 órájában közlekedik, utasszám tekintetében pedig a 10. legforgalmasabb hálózat a világon. 468 állomás található a 373 km hosszú vonalakon, 40 százaléka a felszínen fut, nagy részük magasvasút. A közlekedési vállalat úgy döntött, hogy a kijárási korlátozások miatt lecsökkent utasmennyiség nem indokolja a non-stop üzemeltetést, így ráadásul marad idő rendesen kifertőtleníteni a szerelvényeket és az állomásokat.