Magabiztosan nyerte a New York-i polgármester választást a politikai újoncnak számító Zohran Mamdani, aki szocialista demokrataként jóléti programot hirdetett a városban uralkodó megélhetési válság megoldására.
A United Healthcare elnök-vezérigazgatójának a meggyilkolásával vádolt Luigi Mangione kezd népi hős lenni, főleg szélsőjobboldali körökben.
Egy messzire visszhangzó rasszista kiszólás és kínos magyarázkodás lett a vége.
Ha nem is ment könnyen, de végre kiderült, ki lesz a világ legnagyszerűbb városának következő polgármestere.
Leállt. A nagyváros metróhálózata arról nevezetes, hogy az év 365 napján a nap 24 órájában közlekedik, utasszám tekintetében pedig a 10. legforgalmasabb hálózat a világon. 468 állomás található a 373 km hosszú vonalakon, 40 százaléka a felszínen fut, nagy részük magasvasút. A közlekedési vállalat úgy döntött, hogy a kijárási korlátozások miatt lecsökkent utasmennyiség nem indokolja a non-stop üzemeltetést, így ráadásul marad idő rendesen kifertőtleníteni a szerelvényeket és az állomásokat.