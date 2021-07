Nem akart „durva precedenst” a kormány

Részletszabályai azonban még szerda délután sem voltak ismertek.

A mai napon lép hatályba az Orbán-kormány orosz mintára készített homofób törvénye, amely egyebek mellett megtiltja 18 éven aluliak számára a homoszexualitás "népszerűsítését" és megjelenítését iskolákban, tévében, hirdetésekben, illetve korlátozhat vagy kizárhat egyes civil szervezeteket a szexuális felvilágosításból és más iskolai programokból. A törvény részletszabályai azonban még szerda délután sem voltak ismertek.



- Igazából még mindig nem tudjuk, mi számíthat a homoszexualitás "népszerűsítésének" vagy megjelenítésének, ezek nem jogi fogalmak, így a jogalkalmazás sem világos

- mondta a Népszavának Demeter Áron, az Amnesty International Magyarország emberi jogi szakértője. Még azt sem tudják, szeptember elsejétől az Amnesty elviheti-e oktatási, például az iskolai zaklatással kapcsolatos programjait azokba az iskolákba, ahova hívják őket. A törvény szerint csak regisztrált civil szervezetek tarthatnak ilyen előadásokat oktatási intézményekben, de hogy hogyan és milyen feltételekkel lehet regisztrálni, szintén nem tudni. Demeter Áron szerint a homofób törvény célja nem is igazán a jogalkalmazás, hanem üzenetértéke van, ami öncenzúrára sarkall. Az Amnesty és a Háttér Társaság csütörtök délelőtt ezért egy óriás szivárványos szívvel fog tiltakozni a Parlament épülete előtt a törvény hatályba lépése ellen. Az Orbán-kormány homofóbiája időközben újabb sebességbe kapcsolt, miután a Pest Megyei Kormányhivatal 250 ezer forintra büntette a Micsoda Család! című mesekönyv egyik forgalmazóját, csak azért, mert abban azonos nemű szülők is megjelennek. Tarnai Richárd kormánymegbízott szerint a forgalmazónak egyértelműen meg kellett volna jelölnie, hogy a mesekönyv a "normálistól" eltérő családokat jelenít meg. A Líra Csoport – elsősorban a határozat általános következményei miatt – vizsgálja a jogi válaszlépés lehetőségét. A kiadó a fülszövegben feltüntette, hogy a könyv „két szivárványcsalád történetét” meséli el, a borítón pedig megtalálható a Szivárványcsaládokért Alapítvány neve és logója is. - A szivárványcsaládok teljesen normális, hétköznapi családok. Ugyanúgy szeretjük a gyerekeinket - szögezte le közleményében a Szivárványcsaládokért Alapítvány. Hangsúlyozták: a mesekönyv egyszerű, mindennapos történéseket mutat be, a szülők szexualitása nem is téma benne, így érthetetlen, miért jár érte negyedmillió forintos büntetés. A magyar kormány homofób törvénye nemcsak hazai, hanem nemzetközi felháborodást is keltett, Európa legnagyobb nemzetközi gyermekjogi szervezete, az Eurochild állásfoglalásában például arra mutatott rá: az új magyar jogszabály nemcsak nem védi a gyerekeket, hanem még nagyobb veszélynek teszi ki őket azáltal, hogy akadályozza a gyerekek információhoz való hozzáférését, ami kulcsfontosságú lenne a szexuális visszaélések megelőzésében is.