Mint pedofil díszvendég az óvodai konferencián – Ilyen volt Gyöngyösi Márton a széderasztalnál Köves Slomó szerint

Az EMIH vezető rabbija úgy véli, az ellenzéki politikusnak is meg kell adni a megtérés lehetőségét, de bőven akadnak kétségei, mennyire volt őszinte a Jobbik elnökének gesztusa.