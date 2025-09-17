Tavaly már volt érdemi bevétel, de a veszteség így is tovább növekedett.
A beszállítók mindezt vegyes érzelmekkel fogadták.
Uniós segítséggel fognak nagy projektbe.
A zsidó hírportál azt írja, a lépésre nem adott érdemi indoklást a Meta.
Köves Slomó rabbi meglepően jól fogadta, hogy a Mazsihisz új elnöke a Páva utcai emlékközpont fennhatósága alá vonná a Józsefvárosi pályaudvar helyén létrehozott épületegyüttest.
Egyelőre nem világos, hogy mi lesz a létesítmény sorsa.
Az EMIH vezető rabbija szerint a Mazsihisz elnöke egy gyűlölettel teli Facebook-posztot írt, s emellett hazudik is.
A Mazsihisz elnöke szerint a zsidóság elleni bűncselekmény az, amit az EMIH tesz a magyarországi ortodoxiával.
Az EMIH vezető rabbija úgy véli, az ellenzéki politikusnak is meg kell adni a megtérés lehetőségét, de bőven akadnak kétségei, mennyire volt őszinte a Jobbik elnökének gesztusa.
Még nem állnak rendelkezésre a kiállítási koncepció kivitelezéshez szükséges anyagi források – nyilatkozta lapunknak az EMIH vezető rabbija. Ezúttal nem bocsátkozott jóslásokba arról, várhatóan mikor adják át a Sorsok Házát.
A kormánnyal jó kapcsolatot ápoló zsidó szervezet némiképp megértőbbnek tűnik a miniszterelnök fajkeveredéses gondolatait illetően.
Köves Slomó korábban pár hónapos késésről beszélt. Azóta ebből hosszú évek lettek, a projektet pedig politikai viták is kísérték.
Bár a jeruzsálemi vallási bíróság felkérte a magyar kabinetet, hogy a zsidó felekezetek esetében függessze fel az úgynevezett örökjáradék kifizetését, ez nem történt meg.
Ezúttal Heisler András, a Mazsihisz elnöke kezdeményezett vallási bírósági eljárást az EMIH vezető rabbija ellen. „Állok elébe” – közölte kérdésünkre Köves Slomó.
Az EMIH vezető rabbija „Isten létezésében bizonytalan textilvállalkozónak” minősítette a Mazsihisz elnökét.
Még folynak az előkészítő munkálatok, 2022-nél előbb nem lesz látogatható az emlékközpont, amelyet eredetileg 2014-ben akartak megnyitni.
A csengelei húsüzem csak nyeli a pénzt. Azt nem tudni, kiét.
A hitközség vezetője szerint hazugság, hogy szó nélkül hagyták a borsodi jobbikos jelölt indulását.
Bár nincs okom a rabbi jóindulatában kételkedni, nem látom, mi szüksége van egy vallási közösségnek befektetésekkel foglalkozni.
A vezető rabbi szerint a baloldali médiában „betegesen gyanakvó” helyzet miatt adják át részesedésüket a Pesti Hírlap tulajdonosának, Milkovics Pálnak.
Az egyik táborozó rokonáról derült ki, hogy fertőzött.
Az elmúlt héten 5 közösségi tag, köztük Köves Slomó rabbi lett beteg könnyű lefolyású vírusos tünetekkel.
A Brit Media kisebbségi tulajdonos lesz Milkovics Pál lapjában.
A rabbinak az sem fért bele, hogy Siklósit kinevezték a Kossuth Rádió élére – azon pedig határozottan kiakadt, hogy őt is felhasználták a mosdatáshoz.
Ezt hétfőn közölték, hozzátéve: korszerű színházterem, kisebb előadóterek és egy művészeti galéria is létesül.
A miniszterelnök-helyettes vasárnap jelentette be: átfogó megállapodást kötött a magyar kormány és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, amelynek értelmében az EMIH a „legmagasabb kategóriában elismert egyházzá válik”.
Átfogó megállapodást kötöttek a kormánnyal, a legmagasabb kategóriában válik elismert egyházzá az EMIH.
Az EMIH vezető rabbija szerint igenis van a kormány által jóváhagyott koncepció a Sorsok Házáról, és ennek kidolgozásában semmilyen módon nem vett részt Schmidt Mária.
Az EMIH vezető rabbija politikai ambíciókat tulajdonított a Mazsihisz elnökének. Ezzel sikerült derültséget keltenie.