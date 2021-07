Három tucat amerikai állam perli a Google-t

A gépjárműforgalom korlátozása 10-12 hétig tart. A Fővárosi Önkormányzat erre az időszakra felfüggeszti a Dohány utca és a Wesselényi utca forgalomcsillapítását, így ezek az utcák teljes hosszban átjárhatók lesznek a Kiskörút és a Nagykörút között.

A Blaha Lujza tér teljeskörű felújítása július 12-én kezdődik, és az előzetes tervek alapján másfél évig tart, azonban a forgalmi korlátozások legnagyobb része csak az idei nyári időszakot érinti - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Először az aluljáró födémszerkezetét szigetelik felülről, ebben az időszakban elkerülhetetlen a forgalmi rend átalakítása. A gépjármű-közlekedésben okozott nehézségek minimalizálásának érdekében a BKK a Magyar Autóklubbal együttműködésben dolgozta ki az átmeneti forgalmi rendet, amely várhatóan szeptember közepéig lesz életben. Eszerint a következő 10-12 hétben is marad a Rákóczi úton a 2x2 sávos közúti forgalom, az autóbuszok gyors átjutását a lámpaprogram és az elsőbbségadás biztosítja. A 4-es, 6-os villamosok haladását nem kell korlátozni, azonban a Nagykörút és a Rákóczi út kereszteződésében a Nagykörúton a jelenlegi 2x2 autós és +1 kerékpársáv helyett csak 2x1 sávon lehet majd közlekedni, ezen a szakaszon az elkülönített kerékpársáv is megszűnik. A torlódások mérséklésének érdekében alternatív útvonalként ideiglenesen felfüggesztésre kerül a Dohány utca és a Wesselényi utca forgalomcsillapítását, így ezek az utcák segíthetik a Kiskörút és a Nagykörút közötti közlekedést. Várhatóan szeptember második felében helyre tud állni az eredeti forgalmi rend a Rákóczi úton és a Nagykörúton, illetve ezzel együtt visszaáll a már megszokott forgalomcsillapított kialakítás Belső-Erzsébetváros utcáin is. A megújult Blaha Lujza téren 1000 négyzetméter új zöldfelületet alakítanak ki, annyi fát ültetnek, amennyi a közművektől maximálisan lehetséges, és új, nyilvános WC is nyílik az utcaszinten. Akadálymentesítik a Rákóczi út és a Nagykörút kereszteződését három új zebra létesítésével. Emellett megújul a közvilágítási rendszer, az egykori Nemzeti Színházra emlékeztető építészeti elemek és utcabútorok kerülnek a térre, és megújul a gomba szökőkút is. Olyan kialakítás készül, amely a jövőben megteremti a Rákóczi úti villamos visszaépítésének és a Népszínház utcai járatok bekötésének lehetőségét is.