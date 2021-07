Jégkrémet hívott vissza az Auchan

Az indoklás szerint a rendelet célja a „tisztességes haszonkulcs” kialakítása.

Magyarország területéről külföldre – az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyag és termék – a belgazdaságért felelős miniszterhez történő regisztrációt és a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolását követően értékesíthető, illetve vihető ki – olvasható a csütörtök este a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletben. A melléklet szerint az alábbi termékkörökről van szó: kavics, sóder, tört vagy zúzott kő, a hőszigetelő anyagok, a gipsz termékek, ide értve a gipszkartont is, továbbá az építési acéltermékek. A rendeletet nem kell alkalmazni a Magyarország területén tranzitforgalomban átszállított építőanyagra. Emellett a koronavírusra hivatkozó rendelet alapján azok a bányák, amelyek kavics, homok, agyag bányászatával, gipsz, mész és cement gyártásával foglalkoznak főtevékenységként, és nettó árbevételük meghaladta a 3 milliárd forintot, azok 90 százalékos különadóval kell, hogy számoljanak. Ezt a kormány az általa tonnánként meghatározott – kavics esetében 700 forint, cement esetében 20 ezer forint – áron felüli értékesítés esetén, a különbözetre veti ki. Az indoklás szerint a rendelet célja a „tisztességes haszonkulcs” kialakítása. A kiegészítő bányajáradékot havonta kell megfizetni, a következő hónap 15. napjáig. A kiegészítő bányajáradékot „a közegészségügyi célú, állami magasépítési beruházásra kell fordítani a július 15-én hatályba lépő rendelet alapján. A Magyar Közlöny további, bányát érintő rendeletet is tartalmaz, amely a kitermelés mielőbbi megkezdésére ösztönzi a kitermelési engedély tulajdonosát. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai Kormányinfón az építőanyagok árának emelése kapcsán jelentette be, hogy azok kivitelére engedélyt vetnek ki , ez október 1-től érvényes, de a regisztrációs kötelezettséget az építőanyagok exportjára már azonnali hatállyal elrendelik. Acél-, és vastermékek, szigetelőanyagok, homok, kő, kavics, sóder tartozik ebbe a körbe. Ezeknek az anyagoknak a fuvarozását is be kell jelenteni. Közölte azt is, hogy a homok, kavics, agyagbányászatot végző vállalkozásoknál a kormány által meghatározott árnál drágább értékesítés esetén a különbség 90 százalékát az állam bányajáradékként elvonja a 3 milliárd forintnál nagyobb forgalmú cégektől. (A Telex nyomán.)