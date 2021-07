Konteók miatt nem oltatnak a szerbek

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a kontinens lakosságának kevesebb mint fele kapott csak oltást.

Mivel ismét megugrottak a koronavírus fertőzések Európa-szerte a vírus delta-mutánsa miatt, ezért az EU arra ösztönzi a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra a beutazási szabályok szigorítását - írja az EUobserver.



A portál összefoglalójában az áll: minderre azt követően kerülhet sor, hogy a kormányok a nyári szabadságolásokkal egyidőben az intézkedések enyhítéséről döntöttek, amelyeknek a célja a turizmus helyreállítása. A delta változat okozza a megbetegedések döntő hányadát Nagy-Britanniában és Portugáliában, valamint Észtországban és Luxemburgban jelentős számú esetet azonosítottak. A számítások szerint augusztus végére a delta várhatóan az Európában észlelt fertőzések 90 százalékát teszi majd ki, tekintve, hogy több országban is lazítottak a védelmi intézkedéseken.

Jó hír, hogy az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett összes oltás - a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen - a kutatások szerint hatásosnak tűnik a delta ellen, abban az esetben, ha mind a két adagot beadják.

Ugyanakkor aggasztó, hogy az EU lakosságának csak 43 százaléka szerzett teljes védettséget - noha a tagállamok közt jelentős különbségek vannak. Máltán például a népesség 80 százalékát beoltották már, ugyanakkor Bulgáriában ez az arány csupán 15 százalék. Tavaly a koronavírusos megbetegedések száma a nyári hónapokban fokozatosan emelkedett, ami hozzájárult ahhoz, hogy ősszel és télen ismét szigorítsanak a járványügyi intézkedéseken. Ciprus, Portugália, Spanyolország és Írország az elmúlt két hétben 100 ezer lakosra vetítve több mint 100 megbetegedést jelentett - emiatt néhány uniós tagállam újbóli korlátozásokat vezetett be azokra, akik ezekből az országokból érkeznek. Noha az EU-s vakcinaigazolványnak az volt a célja, hogy helyreállítsa a szabad utazást, az egyes tagállamok továbbra is fenntartják maguknak a jogot, hogy a közegészségügy védelme érdekében korlátozó intézkedéseket, például karantént vagy vizsgálatokat vezessenek be - olvasható az EUobserver szombati összeállításában.