Súlyos milliárdokkal tartozik Orbán a magyar álláskeresőknek az LMP szerint

Részletes vezércikkben foglalkozik a CNN a magyar homofób törvénnyel és a lengyel LMBT-mentes zónákkal.

Az elemzés megjegyzi: az ezzel kapcsolatos feszültségek már egy ideje ott voltak a felszín alatt, az elmúlt napok eseményei azonban világosan megmutatták, hogy a továbbiakban ezt a kérdést nem lehet figyelmen kívül hagyni. A cikk megemlíti, hogy Magyarország nem az egyetlen EU-s ország, amelynek célkeresztjébe az LGBT-emberek kerültek, hiszen Lengyelországban is ott vannak a gyalázatos LGBT-mentes zónák. Ahogy arról mi is beszámoltunk , a napokban lépett hatályba az Orbán-kormány orosz mintára készített homofób törvénye, amely egyebek mellett megtiltja 18 éven aluliak számára a homoszexualitás "népszerűsítését" és megjelenítését iskolákban, tévében, hirdetésekben, illetve korlátozhat vagy kizárhat egyes civil szervezeteket a szexuális felvilágosításból és más iskolai programokból. A törvényről heves ellenállást váltott ki az Európai Parlamentben és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is úgy nyilatkozott : Magyarországnak az uniós jog teljes szigorával kell szembenéznie, ha nem hátrál meg