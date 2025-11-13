Hende Csaba szerint ő nem bántotta meg azokat, akiken segít a családi pótlék, csak a Bibliából idézte, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék

Az Országgyűlés fideszes alelnöke kifejtette, hogy értette, amikor azt mondta, „aki nem dolgozik, az ne is egyék”. Ezzel még a törvényalkotási bizottság április 4-i ülésén érvelt az LMP arról szóló felvetésére, hogy duplázzák meg a támogatást.