A megállapítások egyelőre nem ismertek, de azok alapján dönt majd az eljáró nyomozó főügyészség, hogy ki lehet a felelős azért a balesetért, amelyben egy nő mindkét kezét elvesztette kézigránátdobás közben a köztisztviselőknek hirdetett önkéntes honvédségi gyakorlóprogramon.
A végső döntést a jövő hónapban hozzák meg.
A kölcsönzött munkaerőt munkajogilag nem is kell elbocsátani.
Az Országgyűlés fideszes alelnöke kifejtette, hogy értette, amikor azt mondta, „aki nem dolgozik, az ne is egyék”. Ezzel még a törvényalkotási bizottság április 4-i ülésén érvelt az LMP arról szóló felvetésére, hogy duplázzák meg a támogatást.
Az LMP társelnöke olyan kampányt szeretne folytatni, ami megadja a kerületiek számára a választás lehetőségét.
Az ügyben törvénymódosítást kezdeményez az ellenzéki párt.
A NER-bányától a NER felelős tárcavezetőjéig.
Tekintettel arra, hogy Szijjártó Péter gyakorlatilag heti rendszerességgel jelenti be egy-egy újabb környezetpusztító üzem érkezését, ez lassacskán nem is tűnik annyira elképzelhetetlennek. Mindemellett a miniszterelnök tagadta, hogy vegyielosztó-üzemet építenének Soroksáron, illetve Záhonyban.
Megérdeklődték nála, egyetért-e a vezérkari főnök történelemhamisító szavaival. Véleménye kifejtéséhez a Ctrl+C Ctrl+V billenytűparancsot használta.
Az ellenzéki párt szerint jóvátétel illetné meg azokat, akik csak három hónapig kapták az álláskeresési járadékot.
Szociális támogatások, idősgondozás, bérkiegészítés az oktatásban és az egészségügyben – a választási krumpliosztás logikáján túl is van feladatuk a helyhatóságoknak. A fapados segítség is jól tud jönni ott, ahol alig van forrás.
A politikus azt mondta, az eljárást Sallai R. Benedek kezdeményezte ellene.
Modellt teremthet Solymár, hiszen egyértelmű, hogy jövőre akkor van a legnagyobb esély a kormányváltásra, ha minden körzetben egy baloldali, demokrata kihívója van a Fidesznek – így kommentálta lapunknak Bárány Balázs, helyi szocialista képviselő, az MSZP országos elnökségének a tagja, hogy öt ellenzéki párt is támogatja Solymár hatos választókerületében a december 10-i önkormányzati időközin függetlenként induló Kárpáti Zsuzsannát.