Kollégiumot és munkásszállót csinálnak a Körszállóból

A kivándorlás már az árakban is meglátszik.

Annak ellenére, hogy nagyon rossz a hivatalosan mezőgazdasági zártkerti ingatlanok közművesítettsége, erőteljes kereslet mutatkozik irántuk az utóbbi időkben. Annyira, hogy a Deutsche Welle már egy külön összeállítást szentelt a jelenségnek. A riport szerint a tendencia leginkább a főváros agglomerációjában figyelhető meg. A német közszolgálati televízió a Pest megyei Sóskút településre látogatott el.

Itt valóságos lakóközösség alakult ki azokból, akik ilyen telkeken élnek.

Ugyanakkor a kereslet növekedésével az árak is elkezdtek felfelé kúszni. Az anyagban megszólalnak olyan is, akik mindig is így akart élni, ám van, aki a kényszer miatt döntött amellett, hogy kiköltözik.