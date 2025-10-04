49 embert még mindig keresnek.
Szeretem nézni őket az erkélyről. A megfontolt lépéseket, a takarékos gesztusokat. Ahogy üdvözlik egymást, mosolyognak. Úgyis mondhatnám: olyan utazó vagyok, aki annak idején a tájat, most viszont inkább az embereket figyeli. Fontos ez, mert lassan tudatosult bennem, hogy én is mögöttük baktatok.
A tűzben egy férfi meghalt, 50 embernek kellett kimenekülnie az épületből.
Az Orbán-kormány úgy döntött, hogy kollégiumi férőhelyeket létesítenének a dél pesti rozsdaövezetben.
„Anya, neked már négy gyereked van!” – közölte a kisfiam múlt vasárnap, amikor az unokahúgom elé mentünk a vasútállomásra, hogy az első éves egyetemistát beköltöztessük a fővárosi kollégiumba, ahol reményei szerint legalább három évet fog tölteni, mire elvégzi az alapképzést (BA), és utána talán a mester szakot (MA) is. Izgatottan ingáztunk a kelenföldi kijelzőtábla és a peron közt, mire pályahibák miatt félórás késéssel befutott a Mecsek IC, és megérkezett Hanna. Törékeny kis termete eltörpült a hatalmas túrahátizsák alatt, kezében gurulós bőrönd és kispárna, ami, mint később másoknál is láttam, kötelező kollégistakellék, akár az óriásplüss. Így kicsit még a gyerekszoba is velük költözik a szülői házból az első önálló lakóegységbe.
Az osztálytársak és a tanárok nem vették észre annak a Pécsett tanuló lánynak a terhességét, akit a rendőrség csecsemője meggyilkolásával gyanúsít.
A magániskola tulajdonosát őrizetbe vették.
A férfi a nyomozók szerint személyesen utasította munkásait, hogy több mint 2 méteres mélységig leássanak az épület fala mentén, holott a tervező a jóváhagyott projektben 1,1 méter mélységű árkot irányzott elő.
A munkálatok idejére mintegy hetven ember hagyta el az épületet.
Az RTL úgy tudja, hogy az intézkedés az egyik nyíregyházi kollégium nagyjából 200 lakóját érinti. A fenntartó válaszából nem derült ki, mi lesz az épülettel, és mikor nyitják meg újra.
Ha sikerül elérni a 25 százalékos költségcsökkenést, akár több mint 18 fokos hőmérsékletre is fűthetik az intézményeket.
Az erdésztechnikusi kollégium Barcstól úgy hat kilométerre az erdőben, az egykori Széchenyi-kastélyban működött.
Akár 5500 egyetemista is kiszorulhat tanévkezdéskor a budapesti kollégiumokból.
Ősszel nyitja meg kapuit a megváltozott profilú hotel.
Egy 46 éves, négygyermekes családapa meghalt a tűzben.
Menniük kellett, így emiatt volt, aki kalapáccsal esett neki a falnak.
Jó poénnak gondolták meggyújtani az épületnek támasztott matracot. Egy ember veszítette életét a kegyetlen mulatságban.
Csak alaposan meg kell indokolni.
Eddig két embert hallgattak ki gyanúsítottként.
A szigorításokat részletező jogszabály megjelenésére vár mindenki.
A járványügyi helyzet és a jelentkezők számának bizonytalansága miatt átmenetileg több száz kollégiumi férőhely megszűnik.
Ha már ott volt, a házelnök azt is elárulta, mi az „európai nemzetek leányainak” feladata.
Tombolnak a hormonok – 60 fiú és 120 lány egy épületbe összezárva. Egy vidéki kollégium mindennapjainak különös dinamikája a ’90-es évek eleji Magyarországon. Egy fiú, aki kikerül apja hatalma alól, ám helyette a kollégiumi nevelőtanár fennhatóságát kénytelen elviselni. A Délután apámmal című prózakötetben összeomlik a világ – okairól a szerzőt, Nagy Gerzsont kérdeztük.
Korábban a bezárt egyetemekre hivatkozva küldték haza a diákokat, most kiderült, hogy a tünetmentes fertőzötteknek kell a hely.
„Szolidáris lakhatással” próbál segíteni Hallgatói Szakszervezet azokon, akiknek napokon belül el kell hagyniuk kollégiumi szobájukat, de hazaköltözni ilyen gyorsan nem tudnak.
A nyírteleki Kedvesház rászolgált arra, hogy híres legyen, többek közt azért, mert nincs több ilyen intézmény az országban. A környékbelieket kivéve mégsem tud róluk szinte senki. A halmozottan hátrányos helyzetű, jellemzően roma gyerekeket befogadó kollégium negyedszázados fennállása óta mindegyik náluk nevelkedő gyerek kijárta a nyolc osztályt, többségük leérettségizett és szakmát szerzett. Csöndben végzik a dolgukat. Ők lepődtek meg a legjobban, amikor három éve bekerültek a Megyei Értéktárba, és Orbán Viktor egy közeli stadion avatásakor időt szakított arra, hogy ellátogasson hozzájuk.
3 milliót már a temetéskor átadott a családnak a a Református Egyház.
Szándékos gyújtogatás történt, tizenéves gyerekek a gyanúsítottak.
Több mint 450 férőhelyet ajánlottak fel a leégett budapesti Ráday Kollégium diákjainak. Az intézményben 165 hallgató lakott a szerda esti tűzig. A tűz áldozatának családját most bárki támogathatja.