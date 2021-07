Nem sokáig tartott a szabadság

A magyar miniszterelnök a saját délibábja ellen vívott szabadságharca közben azért bőszen tömi rokonai és barátai zsebét az EU-s forrásokkal.

FAZ Jól kiosztja a vezető jobboldali német lap Orbán Viktort, kiemelve, hogy ha az semmibe veszi az Unió közös értékeit, akkor ne is lássa annak hasznát. Ideértve hogy a közvetlen környezete alaposan megszedi magát, hála a Brüsszelből érkező milliárdoknak. Merthogy a nyomok egészen a politikus családjáig vezetnek, arról nem beszélve, hogy a Csalásellenes Ügynökség, az OLAF sehol másutt nem talál ennyi támpontot az anyagi visszaélésekre. Csak éppen a Fidesz már felszámolta a jogállamot, így ezek az ügyek feltáratlanok maradnak. Ám ennél sokkal fontosabb, hogy a politikus messzire került a tagság előfeltételét jelentő alapértékektől. Mutatja ezt a szexuális kisebbségeket sújtó törvény. Orbán két hete, az EU-csúcson azzal replikázott a holland Mark Ruttének – miután az megkérdezte tőle, hogy ha ennyire nem tetszik neki a rendszer, akkor miért nem veszi a kalapját –, hogy nincs értékközösség. Pedig van, ám ha valóban úgy gondolja, hogy az nem létezik, akkor mennie kell. Hiszen arra mond nemet, amit az alapszerződés tartalmaz. Ugyanakkor teljesen megalapozatlan az a kijelentése, hogy minden magyar változatlanul saját belátása szerint élhet. Az említett jogszabály ugyanis az LMBT-közösség ellen szít. Ugyanezt a módszert alkalmazza Orbán, amikor egyfelől elutasítja a zsidóellenességgel kapcsolatos vádakat, másfelől viszont magas kormányzati tényezők hergelnek Soros ellen – antiszemita felhangokkal, összeesküvés elméletekkel megspékelve. Orbán azt hangoztatja, hogy ő a keresztény értékek védelmezője a balliberálisok ellenében. Pályája kezdetén a retorika célpontjában a kommunizmus volt, most az unió, de a módszer ugyanaz. Ám szándékairól ékesen tanúskodik, hogy Budapesten campust nyithat a kínai diktatúra káderképzője. Ugyanakkor a kiválás ellen szól a szemében, hogy az EU nélkül a magyar gazdaságra már rég rászámoltak volna. A visszaélések ellen Brüsszel sokáig semmit nem tudott csinálni, mert hiányoztak az eszközök, és mivel Orbán a jogállamot apránként leszalámizta. Viszont a jogállami mechanizmus jóvoltából immár be lehet fagyasztani az utalásokat, ha nincs független ellenőrzés a pénzek útjának követésére.