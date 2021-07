Történelmi kormányátalakítás Madridban

A kabinet összetételének változása nem érintette a Sanchez vezette szocialisták és a radikális baloldali Unidad Podemos szövetségét, sem a koalíciós társ által birtokolt tárcákat.

Spanyolország a végrehajtó hatalomban a nemek közötti egyenlőség példája lett, már csak egy női vezető hiányzik a kormány éléről - írta a szombati kormányátalakítás után az ország legismertebb napilapja, az El País. Pedro Sanchez új, 24 tagú kabinetjének ugyanis kétharmada nő. A vezető spanyol napilap szerint ez Európában, a demokratikus Spanyolország történetében és minden valószínűség szerint a világon is a legtöbb nővel felálló kormány. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete által mért 35 államból – benne az EU 27 tagjával - csak 14 másik országban van paritásosnak mondható (legalább 40 százalékban női) vezetés. Spanyolország mögött Lichtenstein a második, ahol 60 százalék a nők aránya a végrehajtó hatalomban. Az éllovasoktól még az olyan, e téren régóta példaértékűnek tartott skandináv államok is lemaradnak, mint Svédország (52,2) vagy Finnország (52,6). Az El País megjegyzi, hogy a spanyolokkal szomszédos Franciaországban és Portugáliában 51,2 illetve 40 százalékos a női miniszterek aránya. (Sanchez első kormányában a 17 miniszterből 11 nő volt, ami 64,7 százalékos részarányt jelent, de a 2020-as választás után ez visszaesett 53,3 százalékra.) A kabinet összetételének változása nem érintette a Sanchez vezette szocialisták (PSOE) és a radikális baloldali Unidad Podemos szövetségét, sem a koalíciós társ által birtokolt tárcákat. Az átalakítás ténye nem érte meglepetésként a spanyol politikai életet, a média már a május eleji madridi tartományi választáson elszenvedett szocialista vereség után latolgatta az esélyét, a lázadásért bebörtönzött katalán vezetőknek adott június 22-i kegyelem nyomán a kormányt és Sanchezt érő összellenzéki támadás következtében pedig szinte tényként kezelte a lépést. A miniszterelnök azzal indokolta a lapokban „drasztikusnak” minősített átalakítást, hogy a koronavírus járvány utáni gazdasági helyreállítás, a munkahelyteremtés tette szükségessé a „generációs megújulást”, de egyértelmű, hogy ennél több áll mögötte. Sanchez 2018-ban, a néppárti, korrupciós ügyekbe bonyolódó néppárti konzervatív Rajoy-kormány bukása után, bizalmatlansági indítvánnyal vette át a kormányzást. Az azóta rendezett két előrehozott parlamenti választást ugyan megnyerték a szocialisták, de nem eléggé. 2019-ben Sanchez nem tudott koalíciós kormányt alakítani, így ügyvezető kabinet élén kisebbségben kormányzott, míg a tavalyi voksolás óta koalíciós társa és a kisebb pártok, köztük a katalán függetlenségpárti ERC parlamenti támogatásával is csak igen szűk, 2 mandátumos többsége van. A két legnagyobb ellenzéki párt, a Néppárt és a szélsőjobboldali VOX fokozatosan erősödik, a katalán vezetőknek adott kegyelem után pedig kórusban kiáltanak hazaárulást. A lakosság egy része a koronavírus járvány okozta gazdasági nehézségek miatt távolodott el a szocialistáktól, mások a katalánoknak tett engedmények miatt. Sancheznek egyetlen lehetősége van a politikai túlélésre – megnyerni azokat, akik a társadalmi békében és igazságosságban, az együttműködésben, a fenntartható fejlődésben, a környezetre való nagyobb odafigyelésben látják a jövőt . Minden bizonnyal ennek is köszönhető a fiatalítás, a feminizmus, az olyan témák minisztériumi szintre emelése, mint a digitális átalakulás, a társadalmi jogok, az egyenlőség, a befogadás, társadalombiztonság és migráció, de az is, hogy Sanchez saját pártja kemény magjától is eltávolodott. Leváltotta a kompromisszumokra kevésbé hajlamos korábbi helyettesét, pártja főtitkárát, Carmen Calvót is.