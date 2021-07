Elon Musk legnagyobb riválisával löveti ki magát az űrbe

A The Sunday Times értesülése szerint a rivális SpaceX űrvállalkozás feje megvásárolt magának egy helyet a Virgin egyik jövőbeli útjára.

Egy brit lap értesülése szerint az amerikai Elon Musk, a Tesla és a SpaceX igazgatója jegyet vásárolt Richard Branson brit milliárdos űrjáratára. Miközben Branson cége, a Virgin Galactic első, teljes személyzettel és utasokkal a világűr széléig tartó utazására készül vasárnap,

Musk 10 ezer dollárt (majdnem 3 millió forint) helyezett letétbe, hogy lefoglaljon magának egy helyet, a járat indulásának dátumát azonban nem határozták meg. Branson a The Sunday Timesnak adott interjújában megerősítette a vásárlás tényét, hozzátéve, hogy talán viszonozza Musk gesztusát, és jegyet vesz a SpaceX egy jövőbeli járatára. "Elon a barátom, és egy napon talán és is utazom az egyik űrhajóján" - mondta. A milliárdosok űrversenye során a SpaceX rakéták tucatjait lőtte már fel, embereket is utaztatott, de Musk maga még nem űrhajózott. A SpaceX első, teljesen magán űrjárata ősszel indul. Így Richard Branson lesz az első, aki tulajdonos-űrhajósként vesz részt egy küldetésen, megelőzve az Amazon-alapító amerikai Jeff Bezost, aki kilenc nap múlva tervezi az űrutazást saját rakétáján, melyet a Blue Origin nevű cége épít.

A Virgin Galactic űrturistái mintegy 250 ezer dollárért szállhatnak majd a fedélzetre, útjukon négy percig a súlytalanságba is belekóstolhatnak.