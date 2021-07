A jövő héten visszatér a kánikula

A hét közepén akár 38 Celsius-fok is lehet.

A következő napokban ismét melegszik a levegő, a hét közepén akár 38 Celsius-fok is lehet. Emellett viszont többször várhatók záporok, zivatarok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Hétfő Erősen gomolyfelhős lesz az ég, a legtöbb napsütés a Nyugat-Dunántúlon és a déli megyékben, a legkevesebb pedig az Északi-középhegység területén várható. Elszórtan zápor, zivatar is lesz. A Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon a legkisebb az esély csapadékra. Zivatarok környezetében erős vagy viharos a szél is. A leghidegebb órákban 14-20 fok lesz. Napközben 27-34 fokig emelkedik a hőmérséklet. Kedd Sok napsütés várható. Főleg az északkeleti területeken valószínű szórványosan zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik, zivatarban viharossá is fokozódik a szél. A hajnali 14-21 fokról 32 és 37, az északkeleti tájakon 28 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Szerda, csütörtök Több órára kisüt a nap, de helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet szerdán 17-24, csütörtökön 15-24 fok között valószínű. A nappali maximumok szerdán 28-38, csütörtökön 27-34 fok között alakulnak. Péntek Felhősebb lesz az ég és többfelé várható zápor, zivatar. Hajnalban 14-20, a délutáni órákban 25-31 fok várható. Szombat, vasárnap Borús idő várható, több helyen záporral, zivatarral. Sokfelé élénk, helyenként erős, zivatar térségében viharos lesz a szél. A hajnali órákban mindkét nap 13-20 fok lesz. A csúcsértékek szombaton 23-30, vasárnap 25-32 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.