Veszélyes brit felszabadulás

A korlátozások július 19-i felfüggesztésének közeledtével egyre többen kételkednek Boris Johnson döntésének helyességében.

A jövő hétfőre tervezett Freedom Day, a felszabadulás ünnepére készülve Anglia a koronavírusos esetek exponenciális növekedése mellett számolja a napokat. Napról napra többen produkálnak pozitív Covid-tesztet - a legfrissebb adat már közel járt a 33 ezerhez -, de szerencsére sem a kórházi kezelésre szorulók, sem a halálos áldozatok száma nem tükrözi a harmadik hullám súlyosságát. A járvány terjedési sebességét kifejező reprodukciós ráta, az R-szám azonban ismét 1,3-1.5 között jár (vagyis egy beteg átlagosan ennyi embernek adja tovább a fertőzést), aminek okát a kormány abban látja, hogy éppen a legélénkebb társasági életet folytató 18-24 évesek nem lelkesednek az oltási program iránt. A The Sunday Times-ban megjelent adatok szerint annak ellenére, hogy több mint három hete már minden felnőtt számára hozzáférhetővé vált a vakcináció, a 18-24 éveseknek közel fele a füle botját sem mozdította a felhívás hallatán. A Public Health England közegészségügyi intézmény értékelése szerint az elmúlt két hétben több mint 41 ezer, a húszas éveiben járó férfi és közel 35 ezer nő kapta el a betegséget. A lázadozó, vagy a veszélyt egyszerűen nem érzékelő fiatal felnőttek megnyerésére a kormány népszerűsítési kampányt indít. A futball magától értetődően fontos szerepet játszik a PR-akcióban. Az NHS egészségbiztosító az Európa Bajnokság vasárnapi döntője kapcsán magát az angol válogatottat és YouTube influenszereket is bevont az ifjúság meggyőzésére az immunizáció fontossága felől. James Naismith, az Oxfordi Egyetem professzora úgy véli, hogy miután a fiatalok általában tünetmentesen, vagy enyhe szimptómákkal ússzák meg a fertőzést, nem fogják fel, milyen kockázatot jelentenek az idősebbek számára. Összességében a felnőtt lakosság 87 százaléka van túl az első és 66 százaléka a második oltáson. A kormány azonnali tanácsért fordult a mérvadó Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) oltási bizottsághoz abban a kérdésben, hogy lehet-e a korábbi 12, majd 8 hétről immár 4 hétre csökkenteni a két dózis közötti időt. Nadhim Zahawi, az oltási programért felelős miniszter vasárnapi tévényilatkozatában kiállt a nyolchetes várakozás helyessége mellett. A dupla átoltottság óriási perspektívát nyújt az angol lakosoknak, akiknek már nem kell majd tíznapos karanténba vonulniuk az ún. sárga, másodfokú kockázati kategóriába tartozó országokból hazatérve (ide tartozik Magyarország is). Ugyanez a felmentés vonatkozik majd azokra, akiket a Test and Trace mobiltelefonos kontaktkereső rendszer "vadászott le", mert fertőzött személy közelében tartózkodtak. Az emiatti elszigetelés mostanra óriási, milliós nagyságrendű fennakadást okoz az iskolákban, az üzleti életben és a kórházakban. Nem véletlen, hogy az NHS applikációját, amelyet múlt év szeptembere óta 26 millióan töltötték le, egyre többen törlik ki telefonjukból a kényelmetlen "pingelés" elkerülése érdekében. Boris Johnson hétfőn erősíti meg, hogy Anglia egy héttel később utolsó béklyóit is lerázhatja- e, annak ellenére, hogy a nemrégiben kinevezett egészségügyi miniszter, Sajid Javid szerint július 19-re a napi százezret is elérheti az új megbetegedések száma. Chris Whitty professzor, Anglia tisztifőorvosa úgy látja, hogy a korlátozások fenntartása csak késleltetné, de nem akadályozná meg a járvány miatti elhalálozások ismételt megugrását. Ettől függetlenül 122 orvos és tudós írt alá a kormányhoz intézett nyílt levelet, amelyben "veszélyes és etikátlan kísérletnek" nevezte a felszabadítást, már csak azért is, mert a "magas számok a vírus mutálása melegágyának bizonyulhatnak, egyben új variánsok megjelenésének kockázatát teremthetik meg".