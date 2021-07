Hétvégi vírusadatok: 102 új fertőzött, három halott

Kórházban 73 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 12-en vannak lélegeztetőgépen.

A hétvégén a beoltottak száma 5 538 557-re nőtt, közülük 5 175 503-an már a második oltásukat is megkapták. Felhívják azonban a figyelmet arra is: több országban terjed a delta vírusmutáns. Ezért kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.