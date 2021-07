Példátlan tempóban pusztulnak a jámbor tengeri tehenek

Az egyhetes lámabébi még jó ideig anyja gondoskodását élvezi majd, de szépen erősödik.

Tarka kancával gyarapodott a debreceni állatkert lámacsapata július 1-jén – közölte az intézmény igazgatója kedden. Nagy Gergely Sándor azt írta, a jó étvágyú kis kanca még jó ideig anyja gondoskodását élvezi majd, de szépen erősödik, és a sok pihenés mellett egyre több időt tölt futkározással és játékkal. Az elmúlt években világra jött testvéreihez hasonlóan sötétbarna-fehér tarka, amely azóta hagyománynak számít az intézményben, hogy 2016-ban megérkezett a debreceni fehér kancákhoz Negro, a fekete csődör. – Mivel a lámák egy csődörből és annak kancáiból álló csapatokban élnek, ivarérését követően a most még alig egyhetes lámabébi is el fog költözni, de a nyár folyamán még egészen biztosan testközelből találkozhatnak vele a látogatók a Dél-Amerika-soron – jelezte Nagy Gergely Sándor. Hozzátette: a legnagyobb termetű újvilági teveféle, a vadon élő guanakóból háziasított láma világszerte népszerű haszonállat. – A megfelelő környezetben nevelkedett egyedek barátságosak és érdeklődők, a közhiedelemmel ellentétben pedig csak fajtársaikat köpik le – őket is főként dominanciaharcok során –, így a debreceni állatkert békés és évről évre utódokkal gyarapodó csapatától nincs miért tartania a látogatóknak – közölte a szakember.