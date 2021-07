Áder azt szeretné, ha alább hagyna a ruhavásárlási láz, és minél többen second handet vennének

Aki pedig nem szereti a használt ruhát, az igyekezzen tartós darabokat venni.

A túlfogyasztás elkerüléséről, a szükségtelen ruhaneműk megvásárlásának mellőzéséről is beszélgetett Áder János államfő Mengyán Eszter újságíróval, szín- és stílustanácsadóval a Kék bolygó című podcastjának legújabb részében. A köztársasági elnök az elhangzottakat úgy összegezte: az egyik leginkább vízigényes és környezetszennyező iparág, a ruhaipar termékeinek túlfogyasztása elkerülhető úgy is, ha másodkézből vásárolunk, ha jó minőségű, tartós ruhadarabokat veszünk, amelyeket tovább használhatunk, de úgy is, ha a megunt ruházatot továbbadjuk, használhatatlanná válásuk esetén pedig megkeressük újrahasznosításuk lehetőségét. Az államfő a nyári leárazásokkal kapcsolatban is megfontolt vásárlásra kérte a hallgatókat. A beszélgetésben szó esett arról is, hogy a gyártók egyre gyakrabban helyeznek el a fenntarthatóságról szóló címkéket a termékeiken, érdemes azonban arra figyelni, hogy ez mindössze az alapanyagra vonatkozik-e, egyetlen gyártási folyamatra vagy az egész gyártásra. Az előbbiek esetén ugyanis csak "zöldre festésről" beszélhetünk - mondta Mengyán Eszter. A megfelelő tanúsítványt a gyártótól független ellenőrök adják, akik akár már a gyapottermesztés folyamatát is ellenőrzik, vagy azt, alkalmaznak-e gyermekmunkát a termék előállításánál. Az is vizsgálat tárgya lehet, mivel festik a textileket vagy milyen vegyszerrel kezelik az alapanyagot - tette hozzá az újságíró. Áder János fontosnak nevezte, hogy megfelelő, megbízható tanúsítvány bizonyítsa mindezt, és ha azt hamisítanák, kellően szankcionálják. Így kerülhető el - tette hozzá -, hogy a vásárlók jóhiszeműségét kihasználva, a gyártók indokolatlan címkézéssel extrahaszonra tegyenek szert. Mengyán Eszter beszélt arról a vállalásáról is, hogy 13 hónapon keresztül nem vásárolt ruhaneműt. Mint mondta, már számos követője akadt, és ez a vállalás a saját gondolkodását is átalakította. Azóta nemcsak ruhavásárlása tudatosabb, háztartása más termékeire is igaz ez. Hangsúlyozta: az ilyen vállalásnál már két hónap is sokat számít, annak, aki ezt vállalja, fejlesztheti az önismeretét. Áder János szólt az úgynevezett slow fashion mozgalomról, amelynek követői a tartósságot tartják értéknek. Mengyán Eszter is elismerően beszélt erről, megjegyezte ugyanakkor, hogy nincsenek mindenkinek megfelelő "receptek", mindenkinek meg kell találnia a saját életmódjának megfelelő megoldásokat, amelyek a fenntarthatóságot is szolgálják.