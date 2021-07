Bencsik András: a sátán átvette az uralmat Európában

Kásler Miklós miniszter szerint meg sem rendült, hivatalos adatok szerint azonban teljesítménye negyedét veszítette el az egészségügy a járvány első évében.

2020-ban félmillióval kevesebb beteg részesült hosszabb és egynapos kórházi ellátásban, mint az azt megelőző „békeévben” – derül ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adataiból. (A kórházi teljesítményadatokat elemző hétfői cikkében a 444 is arra jutott, hogy közel 500 ezer beteg nem kapott megfelelő ellátást 2020-ban.) A NEAK számai azt jelzik: jelentős volt az az ellátatlanság, amit azok a betegek is kénytelen voltak elszenvedni, akiket közvetlenül nem sújtott a covid-fertőzés. Az adatok arra is utalnak, hogy ennek oka az intézmények pánikszerű kiürítése és a kapacitások tartalékolása volt.

A márciusban elindult első hullámban az Emberi Erőforrások Minisztériumát (Emmi) vezető Kásler Miklós miniszter áprilisi utasítására egy hét alatt kellett kiüríteni a kórházi vezetőknek az ágyaik 50 százalékát. Ez 32 917 ágyat jelentett. Októberben a járvány második hullámában ismét elrendelt Kásler Miklós miniszter egy 20-30 százalékos ágykiürítést. Ez utóbbi alkalommal már nem nagyon kellett beteget hazaküldeni, mert az ágyak 47 százaléka ekkor már eleve üres volt, mivel az egészségügyben nem állt helyre a teljes üzem a nyáron, az első hullám lefutása után. A NEAK honlapján most olvasható összefoglaló a 2020. december 31-i állapotot közli. Az adatsorok a covid-járvány első másfél hullámának a következményeit a nagy tavaszi kiürítést, valamint a súlyos esetek őszi megszaporodását is mutatja. Eszerint az aktív ellátásban 500 ezerrel kevesebb ember kapott ellátást 2020-ban mint egy évvel korábban. Ezen belül csak az egynapos ellátásokból 100 ezerrel volt kevesebb. Azaz ebből is a szokásosnál közel egyharmaddal kevesebb pácienst láttak el az intézmények. Az ápolási napok száma ugyancsak az ellátás szűkítését mutatja. Így nagyon beszédes, hogy míg az aktív ellátásban 1,8 millióval csökkent az ápolási napok száma, addig a krónikus osztályokon több mint 2,5 millióval. Az ágyak kihasználása is látványosan kisebb volt 2020-ban, mint 2019-ben: az aktív ellátásban 64 százalék helyett 52 százalék, a krónikusban 84 százalék helyett 61 százalék. Míg 2019-ben 81 544 páciens távozott a daganatos betegek ellátására szolgáló osztályokról, addig 2020-ban már csak 68 446. Azaz ezen a területen is jelentősen nőtt az ellátatlanság. Hasonló helyzetbe kerültek a szív- és érrendszeri betegek is. Közülük 2019-ben 122 214 pácienst láttak el, a járvány első évében azonban már csak 99 865-t, azaz több tízezerrel kevesebben jutottak kórház szakellátáshoz. Az aktív ellátóosztályokon a járvány első évében 8500-zal többen haltak meg, mint egy évvel korábban.