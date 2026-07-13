A Demokrata főszerkesztője Orbán Viktort hősnek, Magyar Pétert következetesen a Sátán fattyának nevezi. Úgy látja, a Sándor-palota előtti fideszes tüntetés volt az a pillanat, amikor „a Sátán serege” az első vereségét elszenvedte.
Szerinte felmerül a kérdés, miért „borul el” a kormányfő agya, ha meglátja őt.
Bocskorás Bertalan 1956 leverésének évfordulóján arra figyelmeztetett, hogy a színes köntöst viselők nem csak lopni, ölni, hanem pusztítani is akarnak.
Az emlékezet és a fikció közös szövedéke teremti meg Milbacher Róbert legújabb, Keserű víz című regényének valóságát, amelyben a szerző apai nagyanyjának élete íródik újra. A szöveg kalandozás egy mára nyomtalanul eltűnt szlavóniai falu, a test béklyója, a lélek szabadsága, valamint a gnosztikus jellegű bogumilizmus mítosztöredékei között, melyben a Sátán is teremtő erő, a fing pedig az ördög bűzös lehelete.
A korábbi orosz elnök szerint „egy rakás őrült náci drogfüggő” ellen küzdenek, akiknek „a degeneráció miatt csöpög állukról a nyál”.
A Párbeszéd társelnöke zavarodottságot lát a kormányoldalon.
A feketeöves kormánypropagandistának ugyan vannak elképzelései, ki jelenítheti meg a gonoszt és kik szolgálják őt, de pontos neveket nem mondott.