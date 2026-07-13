El vagyunk mismásolva – Milbacher Róbert a saját bőrét viszi vásárra

Az emlékezet és a fikció közös szövedéke teremti meg Milbacher Róbert legújabb, Keserű víz című regényének valóságát, amelyben a szerző apai nagyanyjának élete íródik újra. A szöveg kalandozás egy mára nyomtalanul eltűnt szlavóniai falu, a test béklyója, a lélek szabadsága, valamint a gnosztikus jellegű bogumilizmus mítosztöredékei között, melyben a Sátán is teremtő erő, a fing pedig az ördög bűzös lehelete.