Sosem szabadulhat a rákóczifalvi sorozatgyilkos

Három idős emberrel végzett, élete végig a rácsok mögött kell maradnia az első fokú döntés értelmében.

Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Szolnoki Törvényszék kedden azt a rákóczifalvai férfit, aki megölt három embert 2017-ben és 2018-ban. A feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét a bíróság kizárta; az ítélet nem jogerős

- írja az MTI, hozzátéve: a döntést az ügyész tudomásul vette. A gyulai büntetés-végrehajtási intézetben letartóztatásban levő T. T. vádlott telekommunikációs eszközön keresztül fellebbezést jelentett be, védője szintén fellebbezett, felmentésért. Az ügyben másodfokon a Szegedi Ítélőtábla dönt majd, addig a vádlott letartóztatásban marad. A bíróság a feltételes szabadságra bocsátás kizárásáról szóló döntése előtt figyelembe vette az igazságügyi pszichológus véleményét. A szakvélemény szerint a vádlott problémamegoldásai alacsony színvonalúak, indulatvezéreltek, felelőtlenek. A férfi szűklátókörű, más szempontjainak megértésére nehezen képes, érzelmi élete labilis, emellett agresszív és kiegyensúlyozatlan. A szakvélemény szerint igen nagy a veszélye annak, hogy idővel újabb, hasonló bűncselekményt követne el. A bíróság álláspontja szerint az ilyen személyiségű vádlott, aki a megbánás semmi jelét nem mutatta, soha nem lesz a társadalom hasznos tagja, nincs esély arra, hogy a társadalom törvénytisztelő tagjává váljon. A bíróságnak nemcsak feladata, hanem kötelessége is megvédeni tőle a társadalmat - közölte Nádor Zoltán bíró. A vádlott tagadta a gyilkosságok elkövetését, és azt állította, hogy a nyomozás során kényszerítették a beismerésre, amit azonban nem támasztanak alá a védője jelenlétében történt kihallgatásaikor készült kép- és hangfelvételek. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 2019 júliusában aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés és kétrendbeli kifosztás miatt emelt vádat a - korábban is erőszakos cselekmény miatt elítélt - felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt álló T. T. ellen. A bíróság a bizonyítási eljárás eredményeként a vádirat tényállását elfogadta ítélkezése alapjául, néhány pontosítással és kiegészítéssel - ismertette a bíró. A vád szerint a fiatal férfi alkalmi munkák révén ismerkedett meg a nála idősebb, egyedül, hozzá hasonlóan szűkös anyagi körülmények között élő, ugyancsak rákóczifalvai sértettekkel.



A vádlott valamennyi áldozatát puszta kézzel, kegyetlenül gyilkolta meg. Első áldozata 2017. december 23-án, italozás és vita közben az anyját szidta a vádlottnak, aki emiatt szó nélkül agyonverte őt.

A férfi 2018. február 19-én rövid időn belül megölt még két embert, akik egymás kertszomszédjai voltak. Az események is hasonlóan zajlottak a két portán: a sértetteknek nem tetszett, hogy a vádlott hívatlanul megjelent náluk, ezért kiutasították őt a házukból, és közben felemlegették az anyját is. A vádlott emiatt rájuk támadt, megtaposta és addig bántalmazta őket, amíg meg nem haltak. T. T. mindkét sértettet kifosztotta, ruhaneműt, illatszert és élelmiszert vitt el tőlük.