A tettesek egyike soha nem jöhet ki a börtönből, társa is csak 30 év múlva, feltételesen.
A kábítószerfüggő férfi lényegében mindenkire rátámadt, akit elé sodort a balsors.
A nem jogerős ítélet szerint a brutális elkövető egyik áldozatát ki is fosztotta, a gyilkosság után értékeit is elvette, sőt további hajléktalanokra is rátámadt.
Az ítélet egyelőre nem jogerős.
Elcsalta egy kivilágítatlan, elhagyatott környékre, majd végzett vele.
Előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette, valamint kifosztás bűntette és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette a vád.
A 2015. november 13-i iszlamista merényletsorozat 132 halálos áldozatot követelt.
Ó. György önkényesen elfoglalta ismerőse kunyhóját, majd amikor elzavarták, kegyetlen bosszút állt.
Három idős emberrel végzett, élete végig a rácsok mögött kell maradnia az első fokú döntés értelmében.
A férfi két idős ember megölését ismerte el.
Az ítélet nem jogerős, másodfokon fog folytatódni.
1997-ben életfogytig tartó szabadságvesztést kapott, de ebből 20 év után feltételesen szabadulhatott. A szakértői vizsgálat csaknem száz külsérelmi nyomot és belső sérüléseket talált a nőn.
Az asszony azt mondja cellatársainak, hogy minden éjjel megölt kislányával álmodik.
Tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt kedden a Pécsi Ítélőtábla egy Somogy megyei férfit, aki 2016 januárjában agyonverte ismerősét, majd a holttesttől úgy próbált megszabadulni, hogy felgyújtotta.
A Tatabányai Törvényszék tényleges életfogytiglanra ítélte kedden azt a 43 éves férfit, aki 2015 nyarán kivégzésszerűen, több lövéssel megölte az anyját, annak élettársát, majd tüzet nyitott a kiérkező rendőrökre. Az ítélet nem jogerős.
Az Igazságügyi Minisztérium (IM) szakmailag aggályosnak tartja az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésről szóló döntését, amely szerint túl hosszú idő után vizsgálják felül a fogvatartottak ügyét Magyarországon.
Jogerősen tényleges életfogytiglant kapott az öt idős ember meggyilkolásával vádolt banda két tagja. A Fővárosi Ítélőtábla kedden kihirdetett határozatával hat vádlott esetében lényegében helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék elsőfokú döntését, amely így jogerős lett.
A kormány sikerrel védte meg a magyar jogrendszerben legsúlyosabb büntetést, a tényleges életfogytiglani szabadságvesztést, és a jövőben is mindent megtesz azért, hogy ez a büntetés forma megmaradjon - jelentette ki tegnap Répássy Róbert.
A kormány sikerrel védte meg a magyar jogrendszerben legsúlyosabb büntetést, a tényleges életfogytiglani szabadságvesztést, és a jövőben is mindent megtesz azért, hogy ez a büntetés megmaradjon - mondta Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatóján.
Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla csütörtökön egy erdélyi férfit, aki egy társával 2012-ben megölt egy mórahalmi gazdát.
Ellentmond a strasbourgi ítéletnek a Kúria jogegységi határozata a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés ügyében?
Továbbra is ki lehet szabni tényleges életfogytiglani szabadságvesztést (tész) Magyarországon - közölte a Kúria, amely a hatályos magyar jogszabályokra hivatkozva állapította meg ezt. A Fidesz és Lázár János szerint akkor minden rendben is, ám Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter úgy látja: hiába örvendezik a kormányoldal, a tész-t érintő strasbourgi ítélet kifogásai ma is megállnak a magyar jogrendszerrel szemben.
Emberi jogi szervezetek tüntettek tegnap Madridban, miután a törvényhozás elfogadta a büntetőtörvénykönyv módosítását, amely egyebek mellett az tényleges életfogytiglani börtönbüntetést is tartalmazza.
Különleges kegyelmi eljárást vezetne be a tényleges életfogytiglanra ítéltek számára a büntetés-végrehajtási törvény javasolt módosítása - ismertette az igazságügyi miniszter kedden az Országgyűlésben.
Orbán Viktor a strasbourgi bíróság indoklása alapján úgy látja, az ítéletből nem következik, hogy Magyarországnak meg kellene változtatnia a tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre vonatkozó jelenlegi jogi szabályozást. Ezt maga a kormányfő mondta tegnap a Kossuth Rádióban a Brüsszellel kialakult konfliktusok kapcsán.
Minden bizonnyal előre vállalja a magyar állam a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés (tész) intézménye miatt a Strasbourgban elbukott emberjogi perek tetemes költségeit. Erről árulkodik legalábbis, hogy Orbán Viktor kormányfő tegnap "felháborítónak" nevezte, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) egy fogvatartott ügyében elmarasztalta Magyarországot, és 6150 euró megfizetésére kötelezte az államot.
Felháborítónak nevezte Orbán Viktor kormányfő a strasbourgi Európai Bíróság keddi döntését, amely szerint Magyarország nem tarthatja fönn a tényleges életfogytiglani szabadságvesztés büntetését.
Érdemes lenne újra átnézni néhány alkotmányjogi munkát a Fidesz frakciójának, mert 4 év kormányzás elég volt a hatalommegosztás elvének és gyakorlatának teljes elfelejtéséhez - írja közleményében az MSZP.
Kalocsai mintás terítőket hímez zárkájában Pocz Erika, akit a 11 éves Szita Bence kegyetlen megöléséért pénteken tényleges életfogytiglani fegyházra ítéltek - tudta meg a Bors. A nőnek kötelező dolgoznia, de nem engedik a többi elítélt mellé.