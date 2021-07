Sötét képet festettek sajtó helyzetéről

Hadházy Ákos saját közösségi oldalán számolt be a vizsgálatról, mely szerinte jó hír, de nem jelent sokat.

"A NAV szerint fennáll a különösen nagyértékben elkövetett, üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás gyanúja a "Nemzeti Közszolgálati Egyetem" sok milliárdos EU-s projektjeinél" - számolt be róla közösségi oldalán Hadházy Ákos. A független képviselő hozzátette: az EU-s vizsgálat eredményei alapján bejelentést tett Polt Péter legfőbb ügyésznél, aki kénytelen volt továbbítani azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). A NAV akkor nyomozás-kiegészítést rendelt el, mostani levelükben azonban már ők is költségvetési csalás gyanúról beszélnek "és mivel nagyon nagy értékben és nyilvánvalóan szervezetten ment a csalás, a NAV Bűnügyi Főigazgatósága Központi Nyomozó Főosztályához tették át az ügyet". Hadházy Ákos szerint ez egyrészt jó hír, másrészt viszont nem jelent sokat: az Öveges-program nyilvánvaló csalásainál 7 éve nyomozgat a NAV, az időhúzás egy szép trükkje, hogy egyik helyről a másikra rakosgatják át az aktákat. "Az sem jó ómen, hogy a NAV elnöke az egyik leginkább dokumentált korrupciós botrány, a Microsoft-ügy érintettje. Az meg még szebb, hogy a "Nemzeti Közszolgálati Egyetem" rektora, aki az elcsalt milliárdokért felelős, most a Kúria (legfelső bíróság) elnökhelyettese lett" - közölte a képviselő.