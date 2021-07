Dübörgő francia oltási kampány: nem kötelező, de...

Ha a Bizottság elnöke beadja a derekát és fokozza a nyomást Budapestre, akkor megszegi az állam- és kormányfők megállapodását. Viszont ha megnyitja a pénzcsapot, akkor alapos fejmosás éri mind Strasbourg, mind több tagország részéről.

Die Presse Politikailag és jogilag gyenge lábakon áll, hogy az unió be akarja fagyasztani a Magyarországnak szánt fejlesztési alapot. Ugyanakkor von der Leyen harapófogóba került, mert egyrészt szorongatja az Európai Parlament, hogy élesítse be a jogállami mechanizmust. Csakhogy a múlt év végi csúcson kötött kompromisszum úgy szólt, hogy ez csak akkor lehetséges, ha az Európai Bíróság véleményt mond az új szankciós rendszerről. Az meg még nincs meg. Ha a Bizottság elnöke mégis beadja a derekát és fokozza a nyomást Budapestre a reformok érdekében, akkor ezzel megszegi az állam- és kormányfők megállapodását. Viszont ha megnyitja a pénzcsapot, akkor 100 százalék, hogy alapos fejmosás éri mind Strasbourg, mind több tagország részéről. Brüsszel ugyanakkor nem csupán abban nem biztos, hogy az Orbán-kormány tényleg a megjelölt nagy célokra: klímavédelem, digitalizálás költi el a segítséget, hanem hogy a pénz nem jut-e rossz kezekbe, és hogy a végén még vissza sem lehet követelni. Emellett Gentiloni gazdasági biztos fontosnak nevezte a jogállami kritériumokat. Merthogy a jelenlegi közbeszerzési rendszer egyáltalán nem zárja ki a korrupciót. Azon felül az ország nem csatlakozott az új európai ügyészséghez. Daniel Freund, német zöld EP-képviselő arra emlékeztet, hogy Orbán nem egy esetben saját hatalma bebetonozására fordította a forrásokat, illetve zsebre vágta azokat. És nem lehet kizárni, hogy ugyanez fog most is történni. Ezért alaposan a hatalom körmére kell nézni, nem lehet egyszerűen átengedni a tervet. Viszont az nem megy, hogy preventív jelleggel tartsák vissza a pénzt. Ugyanakkor Magyarországnak már a nyáron nagyon kellenének az első milliárdok, hogy gazdasága magához térjen a járvány után.

Bloomberg Mélyül az LMBT-vita Brüsszel és Budapest között, ezért az EU meglebegtette, hogy Magyarország csak még később kapja meg a pénzeket a helyreállítási alapból. A gazdaságért felelős biztos megerősítette, hogy a csúszás akár két hónapos is lehet. Hivatalosan a Bizottság szerint ugyanis kellő biztosítékok szükségesek, nehogy a korrupció fölözze le a támogatást. Egyben nehezményezi a jogállam, valamint az üzleti környezet állapotát is. Ám a magyar fél úgy véli, hogy az unió valójában bünteti a nemi kisebbségek ügyében hozott törvény miatt. Azaz politikai szempontokat érvényesít. Amire a másik fél azt válaszolja, hogy nem kötheti a források folyósítását az LMBT-jogszabályhoz. A már idézett biztos, Gentiloni úgy fogalmazott, hogy nem a törvény jelenti a viszály almáját, bár azt ezzel együtt sem mondhatja, hogy túlságosan oda lennének a szabályozásért. Ugyanakkor a jelek szerint a magyar kormány felismerte, hogy egyhamar nem juthat hozzá a szubvencióhoz. Erre utal, hogy Varga Mihály kijelentette: az idei növekedési célok eléréséhez pótlólagos hazai ösztönző intézkedéseket kell tenni. Szerinte azonban a szintet akkor is megugorják, ha az EU nem utal egy fityinget sem.

NZZ A korábbi meghitt viszony helyett ma már a rózsák háborúja dúl Magyarország és Bajorország között. Sőt, most már ott tartanak, hogy a kapcsolatok teljes megszakadását igyekeznek elkerülni. Az elhidegülésben Orbán vitte a prímet, de szerepet játszott benne az is, hogy a CSU új elnöke, Söder felmérte: a német középosztályok számára Orbán elfogadhatatlan az európai jobboldal egyik szószólójaként. Hiszen még inkább rátesz az autokráciára, a nacionalizmusra és Putyinnal flörtöl. A korrupcióról és a jogállam leépítéséről nem is beszélve. Ezek után nincs mit csodálkozni azon, hogy Söder szivárványszínű maszkban nézte végig a magyar-német Eb-találkozót a müncheni Bayern Arénában. Vagyis kifejezte szolidaritását a magyar LMBT-közösséggel. Monika Hohlmeier, az EP Költségvetési Ellenőrzési Bizottságának CSU-s elnöke, aki pár éve személyesen győződött meg a felcsúti kisvasút gazdasági előnyeiről, úgy értékelte, hogy Orbán gyakorlatilag a szétválást tette közzé, amikor több nyugati lapban is fizetett reklámban publikálta hét pontját a jövő Európájáról. Azt is hozzátette viszont, hogy a keleti tagok nem véletlenül érzik magukat másodrendű polgároknak, mert nem sok megértést tapasztalnak a Nyugat részéről. Ezen felül nyugodtan lehet beszélni kettős mércéről is, mert az európai szociáldemokraták Orbánt igen kritikusan figyelik, ellenben amikor az ő szövetségeseik követnek el valamit, akkor már sokkal kevésbé vannak oda. A magyar diplomácia ugyanakkor azt emeli ki, hogy a pártpolitikai ellentétek dacára, szakpolitikai síkon zavartalan az együttműködés. Fidesz közeli források pedig azt hangsúlyozzák, hogy a magyarok mások, mint a bajorok és az ő szemükben nem számít szélsőségesnek Orbán irányvonala sem a nemi kisebbségek, sem a migráció ügyében. A CSU is igyekszik elkerülni, hogy töréspontig jusson a viszony, annál is inkább, mert nem szeretné, ha Európa kettészakadna a Kelet-Nyugat között mutatkozó kulturális és szellemi ellentétek miatt. Ám a Passaui Egyetem egyik korábbi politológia tanára szerint minden megváltozik, ha Orbán Viktor még inkább hátat fordít az EU-nak és az európai értékeknek.

Die Presse A nemzeti-konzervatív lengyel kormány hat éve macska-egér harcot játszik az EU-val, Kaczynski rendre megszorongatja Brüsszelt, mert tudja, mennyire fontos annak a klímapolitika, illetve hogy a német ipar nyomást gyakorol az unióra. Sőt, most már ott tart, hogy felkérte a lengyel Alkotmánybíróságot: mondja ki, hogy mi a fontosabb: a közösségi vagy a nemzeti jog. Von der Leyen annak idején csupán hajszálnyi többséggel, a zöldek, a szociáldemokraták és a liberálisok voksaival lett a Bizottság elnöke, és ezt honorálta utána az új klímavédelmi programmal. Az rendben is van, hogy az évszázad közepéig széndioxid semlegessé akarja tenni a földrészt, csak éppen ezt nehéz megcsinálni a lengyeleknél, mert ők szinte kizárólag szénből nyerik az energiát. Morawiecki ebből a hátrányból kétszeres előnyt faragott: először is országa mind a mai napig nem kötelezte el magát az EU éghajlati céljai mellett. Azon kívül amikor Brüsszel felhánytorgatja neki a jogállamot, finoman, illetve kevésbé finoman utal arra, hogy Varsó nélkül nincs közös klímapolitika. Berlinben el is ismerik a jelentős zsarolási potenciált. Amit csak fokoz, hogy a keletre települt német gyáraknak nem érdekük a civódás, hiszen Magyarország pl. a meghosszabbított munkapadjuk. Ez azután meg is magyarázza, hogy Merkel miért nem foglalkozott behatóan a jogállami aggályokkal.