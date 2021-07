Marad a zárlat Sydney-ben, tízezrek rekedtek külföldön

A korlátozások legalább július 30-ig érvényben maradnak, miután 97 új, lokálisan terjedő esetet jelentettek. Ráadásul egy bútorszállító csapat más államokba is behurcolhatta a vírust.

Az ausztrál hatóságok szerdán legalább 14 nappal meghosszabbították a Sydneyben elrendelt zárlatot, miután a három hétig tartó kezdeti korlátozásoknak nem sikerült megfékezniük a járvány terjedését - írja a Reuters.

A hírügynökség beszámolója hivatkozik Új-Dél-Wales állam miniszterelnökére, aki azt közölte, hogy a korlátozások legalább július 30-ig érvényben maradnak, miután 97 új, lokálisan terjedő esetet jelentettek, ami enyhe növekedést jelent az egy nappal korábbihoz képest. "Ezt mindig fáj kimondani, de a zárlatot legalább további két héttel meg kell hosszabbítanunk. A lehető leghamarabb ki akarunk jutni ebből a helyzetből, és ezért vannak olyan előírások, amilyenek" - fogalmazott Gladys Berejiklian szerdán, Sydneyben. Az 5 milliós városban közel 900 új fertőzöttet regisztráltak és - az államban idén először - két halálesetet is jelentettek. Berejiklian többször is arról beszélt, hogy a június 26. óta érvényben lévő zárlatot csak akkor oldják fel, ha az újonnan bejelentett esetek száma a nullához közelít. A 97 új megbetegedésből 24-en voltak fertőző közösségben, emiatt a hatóságok arra számítanak, hogy a következő napokban újabb fertőzötteket regisztrálnak. A nem alapvető létszükségleteket kielégítő boltok többsége zárva tart, az iskolások többsége otthon marad, a lakosok pedig csak a legszükségesebb teendőik - vagy egy kis sportolás - erejéig hagyhatják el otthonaikat. Új-Dél-Walesben jelenleg 71 koronavírusos beteg van kórházban a sydneyi járvány miatt, 20 embert intenzív osztályon ápolnak, köztük egy 20 és két 30 év körüli személy.

A szomszédos Victoria államban - amely a 2020-as év közel egyharmadát zárlat alatt töltötte a koronavírus első hulláma alatt - hetek óta legnagyobb napi esetszám-növekedésről számolt be. Mindez egy bútorszállító brigádhoz kapcsolódik, melynek tagjai Sydneyből hozták magukkal a vírust. A hét új eset közül az államban egy személy a Melbourne Cricket Groundon, egy focimeccsen vett részt fertőzöttként. Így most kétezer, a közelében tartózkodó embernek kell megvizsgáltatnia magát - közölték a hatóságok. Az államban több száz embert köteleztek karanténra. Azt a lakótömböt pedig - amelyben a már említett, vírushordozónak tartott csapat járt - lezárták. Az állam Covid-parancsnoka azt mondta, a következő két három nap abszolút kritikus lesz, de ha szükséges, akkor további "fegyvereket" vetnek be. Mivel a bútorszállítók egy harmadik államot, Dél-Ausztráliát is útba ejtették, ezért a helyi hatóságok megpróbálják kideríteni, merre járhattak. Ausztráliában egyébként roppant lassan halad az oltakozás: a lakosság kevesebb mint tíz százaléka kapta meg a vakcina mindkét dózisát.

Tömegével rekedtek az országhatáron kívül a hazatérni vágyó ausztrálok

Eközben az ausztrál kormány tovább csökkenti a nemzetközi beutazások korlátját. Július 14-től a korábbi 6 ezer helyett csak 3 ezer ember érkezhet be az országba hetente. Ezzel nagyjából 34 ezer olyan ember hazatérését tették lehetetlenné, akik akik a járvány kitörése előtt külföldön rekedtek és most szeretnének visszamenni hazájukba. Noha az új limitet augusztus 31-én felülvizsgálják, a szövetségi kormány jelezte, hogy azok valószínűleg év végéig maradnak. Emiatt egyes légitársaságok kénytelenek lesznek több ezer ausztrál állampolgárt törölni járataikról. Az ausztrál légitársaságok képviselőinek tanácsa azt közölte a CNN érdeklődésére , hogy egyes cégek akár teljesen fel is függeszthetik az országba tartó járataikat, mivel üzletileg nehezen tudnák életképessé tenni ezen utakat. Ha ideiglenesen nem is szűnnek meg a viszonylatok, mindenképpen kevesebb repülő fog Ausztráliába közlekedni. Mivel egyre több külföldön rekedt története lát napvilágot, ezért