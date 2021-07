Pszichiátrián marad a Honvédkórházban ollóval gyilkoló kínai férfi

A szakértők jelenleg is beszámíthatatlannak vélik a gyanúsítottat.

Továbbra is az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben marasztalnák azt a kínai férfit, aki még márciusban végzett egy betegtársával a Honvédkórház VI. kerületi telephelyén - derül ki a Fővárosi Főügyészség közleményéből. A vádhatóság emlékeztetett, hogy már korábban is elrendelték letartóztatását, amelyet azóta is ebben az intézetben hajtanak végre.