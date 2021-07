Úgy néz ki ez a pisztoly, mintha legóból lenne, pedig nem gyerekjáték

Ahogy telik az idő az első oltások óta és újra nő a betegek száma, egyre több ország fontolgatja egy harmadik vakcina beadásának lehetőségét. A tudósok között még nincs konszenzus arról, hogy szükséges-e emlékeztető szérum.

Ahogy minden vírus, a SARS-CoV-2 is gyorsan mutálódik, ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az eddig kapott oltások nem védenek ellenük, és szükség lenne újabb, megerősítő oltóanyag-adagra. Mindez azért van, mert az immunrendszerünk erős és összetett, és a sejtjeink, amelyek képesek felismerni a kórokozókat, még a mutálódott változatokat is meg tudják találni és hatástalanítani. Ennek a komplex rendszernek köszönhetően - döntéshozó helyzetben lévő immunológusok szerint - nincs szükség megerősítő oltásra - legalábbis a közeljövőben. Az amerikai betegségkezelő és megelőző központ szakértői által nemrégiben kiadott jelentés is azt állítja, nincs bizonyíték arra, hogy ez szükséges volna. A kutatások azt mutatják, inkább arról vannak adatok, hogy az oltások hosszú ideig védettséget adnak, még az új variánsok ellen is. Az amerikai adatok szerint a kórházban kezeltek és a súlyos betegek gyakorlatilag mind olyanok közül kerülnek ki, akik semmilyen oltást sem kaptak. Az Egyesült Királyság Egyesített Immunizációs és Oltási Bizottsága szerint azonban szükség lehet harmadik oltásra, de az ottani adatok sem feltétlenül ezt mutatják. A legtöbb beoltott embernek megfelelő, állandó az antitest szintje, ami legalább hét hónapig fennmarad, miközben néhányuknak valóban alacsonyabb a védettsége és gyorsan hanyatlik az antitest szintje, de általában még a nyolcvan éven felettiek immunrendszere is megfelelően véd. A védettség pedig a kutatások szerint az alfa, béta, gamma, delta variánsokkal szemben is megfelelő. A legnagyobb veszély jelenleg leginkább az, hogy a világ lakosságának mindössze egy százaléka van csak beoltva, ami veszélyes variánsok felbukkanásával járhat. Ugyanakkor úgy tűnik, a Pfizer/BionTech vakcinájával oltottaknak a delta variáns ellen szükségük lehet egy harmadik oltásra. A kiválóan átoltott Izraelben július 5-én az egészségügyi minisztérium azt közölte, hogy a májusi 95 százalékos védettséggel szemben – ott szinte kizárólag Pfizerrel oltottak – júliusra a delta variáns megjelenésével - azok körében, akiket januárban-februárban oltottak be -, a védettség 65 százalékra csökkent. Ezért 11-én bejelentették: azok, akiknek gyengébb az immunrendszerük, kaphatnak harmadik oltást. Ugyanezen a napon Anthony Fauci virológus, Joe Biden amerikai elnök főtanácsadója úgy nyilatkozott: „Jelenleg, a rendelkezésre álló adatok szerint nem szükséges harmadik oltás beadása. De ha szükséges lesz, adhatunk megerősítő adagot” – mondta. A Pfizer mindenesetre pár napja már bejelentette, dolgoznak a harmadik oltáson, és hamarosan benyújtják az adatokat az amerikai és az európai gyógyszerhatóságnak is. Úgy vélik, a delta variáns megjelenése is szükségessé teszi, hogy a második oltás beadása után hat hónappal, de még tizenkét hónapon belül sor kerüljön egy harmadikra. De mind az amerikai gyógyszerhatóság, mind a betegségmegelőző központ kijelentette, azoknak, akik mindkét adagot megkapták, nincs szükségük megerősítésre. A gyártó szerint viszont izraeli adatok is azt mutatják, hogy az oltások megelőző és a betegség szimptomatikus lefolyását megakadályozó hatása hat hónap elteltével csökkenőben van, de hozzátették: a betegség súlyos lefolyását továbbra is gátolja az oltásuk. Az Astra/Zeneca esetében, az Oxfordi Egyetem szerint, amely a vakcinát fejlesztette, egy harmadik oltás hat hónappal a második után visszaállíthatja a csúcsvédettséget, de az Oxfordi Vakcinacsoport szerint a bizonyítékok alapján jelenleg erre semmi szükség sincs. Az Egyesült Arab Emírségekben és Bahreinben, ahol a kínai Sinopharm vakcinát használták, már májusban lehetővé tették, hogy egy harmadik oltás is felvehető legyen az alacsony, 71 néhány százalékos hatékonyság miatt. Valamint azt is engedélyezték, hogy azok, akik legalább hat hónapja kaptak oltást beadassanak egy harmadik, másfajta – leginkább Pfizer/BioNTech – adagot, de ezt az emberek belátására bízzák, a hatóságok nem ajánlják. Az orosz Gamelaja Kutatóintézet szerint - amely a hazánkban széles körben használt oltószert, a Szputnyik V-t fejlesztette - a harmadik adag biztonságos, tovább növeli az antitestek számát. Gyenyisz Logunov igazgatóhelyettes azt is elmondta, hogy bizonyos esetekben valóban nem alakul ki válasz az oltásra, ez olyanoknál fordul elő, akik immunszupresszívek, vagyis speciálisan nem válaszolnak bizonyos vakcinakomponensekre. Oroszország egyébként az elsők között kezdte el a harmadik oltások beadását. Az Európai Gyógyszerügynökség július 9-i nyilatkozata szerint túl korai egyelőre megmondani, hogy a két oltásnál többre szükség lesz-e, hozzátéve, hogy a kialakított oltási rend hatékonynak bizonyult eddig.