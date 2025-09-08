Világhíres lehet a két magyar fiatal által tervezett és kivitelezett Marokbaba. Ez az idegrendszer-fejlesztő játék ötvözi a természetes tanulás elemeit, a kötődő nevelés elveit és a Montessori-szemlélet szabadságát, továbbá erősíti a szülő-gyermek kapcsolatot, és elősegíti az óvoda- és iskolaérettséget. A játékot anyukák, apukák és a szakemberek is jól tudják használni a gyermekek fejlődésének támogatásában, miközben a szülők hamarabb és könnyebben felismerhetik egy-egy fejlesztést igénylő állapot felbukkanását.
Nemcsak a fizikai, de a mentális állapotra is hatással lehetnek azok a káros anyagok, amelyek játék közben a gyerekek szervezetébe kerülhetnek. Ezért az Európai Unió szigorítást tervez.
Hiába az ártalmatlannak tetsző külső, ugyanúgy lehet vele lőni, mint bármelyik másik "társával".
Súlyosan veszélyeztethetik a fekete színű, újrahasznosított műanyagból készült játékok a gyermekek egészségét – derült ki egy svéd tanulmányból.
Veszélyes gyerekjátékokat vett le a polcokról a fogyasztóvédelem - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.
Negyvenezer hamis gyermekjátékot találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei Kelebián egy konténer-szerelvényben - tájékoztatott a NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóságának sajtóreferense pénteken.
83 játékból 25-öt veszélyesnek talált a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság - írja a Privátbankár.hu
A Formatex elkészítette Jól játszó család című kutatását, mely a hazai családok játszási szokásait és legkedveltebb játéktípusait mutatja be. A tanulmány több mint 400 szülő közreműködésével készült, összesen 668 gyerek szabadidős tevékenységeit felmérő interjú statisztikájával mutat rá a magyar családok játszási szokásaira és a legnépszerűbb játékokra. A kutatás feltárja, milyen típusú játékokkal mennyit játszanak a gyermekek, milyen társaságban telik a játékidő, illetve hogyan változnak a játszási szokások a gyermekek nemétől, korától és a testvérek számától függően.