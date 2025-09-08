Az építőjáték vezet

A Formatex elkészítette Jól játszó család című kutatását, mely a hazai családok játszási szokásait és legkedveltebb játéktípusait mutatja be. A tanulmány több mint 400 szülő közreműködésével készült, összesen 668 gyerek szabadidős tevékenységeit felmérő interjú statisztikájával mutat rá a magyar családok játszási szokásaira és a legnépszerűbb játékokra. A kutatás feltárja, milyen típusú játékokkal mennyit játszanak a gyermekek, milyen társaságban telik a játékidő, illetve hogyan változnak a játszási szokások a gyermekek nemétől, korától és a testvérek számától függően.